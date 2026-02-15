Cerúndolo fue campeón en Buenos Aires y conquistó su cuarto título ATP

El argentino Francisco Cerúndolose consagró campeón del Argentina Open al vencer en la final al italiano Luciano Darderi por 6-4 y 6-2, en una hora y 36 minutos de juego. El triunfo le permitió levantar el cuarto título ATP de su carrera y, además, saldar una cuenta pendiente con el torneo porteño.
Desde el inicio del partido, Cerúndolo mostró autoridad. Logró un quiebre en el tercer game del primer set y a partir de allí manejó el desarrollo con solidez. Sostuvo cada turno de saque y marcó diferencias con la potencia de sus golpes desde el fondo, combinando agresividad con recursos técnicos que incomodaron al rival.
El primer parcial fue intenso. Darderi dispuso de cinco oportunidades de quiebre, pero no logró concretarlas. El argentino, en cambio, mantuvo la concentración en los momentos clave y aprovechó su ventaja inicial para cerrar el set con firmeza.
El tenista argentino mostró solidez durante toda la semana y cerró la final en sets corridos.
Dominio en el momento justo
En el segundo set el argentino aceleró el ritmo y comenzó a inclinar el partido de manera definitiva. Rompió el saque del italiano en sus dos primeros turnos y rápidamente se colocó 3-1. Aunque cedió un quiebre en ese tramo, volvió a presionar y recuperó el control del marcador.
El séptimo game resultó determinante: Cerúndolo volvió a quebrar y dejó el encuentro servido para cerrarlo con su saque. Sin fisuras, selló el 6-2 final y desató el festejo del público, que lo acompañó durante toda la semana.
La consagración confirma el gran momento del tenista argentino, que atraviesa una etapa de consolidación en el circuito y suma un nuevo trofeo a su palmarés.
El título que faltaba en casa
El logro tiene un valor especial porque llega en el torneo más importante del país. Cerúndolo había disputado anteriormente dos finales en Buenos Aires: en 2021 cayó ante Diego Schwartzman, y en 2025 perdió frente al brasileño João Fonseca. Esta vez, la tercera fue la vencida.
En su camino hacia la consagración superó al boliviano Hugo Dellien, al checo Vít Kopřiva y al argentino Tomás Etcheverry, completando una semana de rendimiento sólido y sostenido.