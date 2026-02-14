Cerúndolo le ganó a Etcheverry y jugará otra final en Buenos Aires: “Quiero ganarla”

Francisco Cerúndolo lo hizo de nuevo en la catedral del tenis porteño. En la primera semifinal del Argentina Open, superó a Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-5 y se metió en la final por tercera vez en su carrera en Buenos Aires.
Francisco Cerúndolo venció a Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-5 y se metió en la final del Argentina Open por tercera vez. Este domingo buscará cortar la racha y ganar su primer título en casa.
En una tarde atravesada por el viento y el peso del contexto, Fran sostuvo la calma, eligió los momentos y cerró la historia con un quiebre clave en el tramo final del segundo set. El domingo irá por el título que se le viene negando en casa.
Cerúndolo abrió con un game largo, salvó un break point y se metió rápido en su libreto: saques bien ubicados y derecha pesada para mandar. En el primer set encontró el quiebre y defendió la ventaja hasta el 6-3.
El segundo parcial fue más tirante. Etcheverry se afirmó por momentos desde la base, pero Fran sostuvo la consistencia y esperó el hueco. Lo encontró en el undécimo game, quebró y luego cerró 7-5 con su servicio, sin regalar la última pelota.
Al terminar, Cerúndolo resumió el clima del partido: “Había un viento impresionante. Había que adaptarse”, dijo, y agregó el condimento emocional del duelo: “Con Tommy nos conocemos desde los 8 años. Era un momento especial para los dos”.
Con este triunfo, Cerúndolo jugará su séptima final ATP y buscará su cuarto título, después de las conquistas en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. En Buenos Aires, la cuenta pendiente es clara: ya perdió dos definiciones y ahora tendrá otra oportunidad.
En el registro del Argentina Open, su nombre también escala: se convirtió en el sexto jugador en alcanzar al menos tres finales en el torneo, una lista de peso que incluye a David Ferrer, Nicolás Almagro, Juan Mónaco, Carlos Moyá y Diego Schwartzman.
El rival saldrá del cruce entre Sebastián Báez y Luciano Darderi. Cerúndolo llegará a la definición con una estadística que lo respalda: desde 2024 es el jugador con más victorias en canchas lentas dentro del ATP Tour, en una tabla que lo ubica por encima de varios especialistas.
En el cierre, Fran lo dijo sin vueltas: “Quería darme una nueva oportunidad acá. Lo conseguí. Ahora quiero salir con todo en la final y ganarla”. El domingo, el Lawn Tennis vuelve a abrir la puerta a una historia que pide campeón local.