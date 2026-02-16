LPF

Riestra y Newell's, cierran la fecha 5 del Torneo Apertura

La dura derrota contra Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó una crisis de resultados y de fútbol que tiene a la dupla Orsi-Gómez preocupada y ocupada en dos cuestiones. Se juega desde las 19 horas.