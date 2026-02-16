Riestra y Newell's, cierran la fecha 5 del Torneo Apertura

Deportivo Riestra y Newell’s jugarán desde las 19.00 en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.
La dura derrota contra Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó una crisis de resultados y de fútbol que tiene a la dupla Orsi-Gómez preocupada y ocupada en dos cuestiones. Se juega desde las 19 horas.
El Blanquinegro parece haber perdido el toque en este comienzo de año.
Si bien sigue reflejando su dureza desde el roce y la cobertura de espacios, la caída por la mínima frente a Estudiantes en La Plata -a pesar de otra actuación destacada de Nacho Arce- y sus insuficientes reacciones ante la adversidad signan un presente lejos del esperado, con una penúltima posición en el grupo A que enciende las alarmas en el Bajo Flores.
Distan de ser buenas las cosas también en la parte rojinegra de Rosario.
La dura derrota contra Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó una crisis de resultados y de fútbol que tiene a la dupla Orsi-Gómez preocupada y ocupada en dos cuestiones: resolver la falta de esquema e intérpretes asentados en la cancha y rescatar a sus dirigidos del fondo de la tabla.
Aún ambos entrenadores no comunicaron la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. Tanto Gustavo Benítez, como la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.
Hora: 19.00.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Pablo Echavarría.
VAR: Nicolás Lamolina.