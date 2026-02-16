#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
LPF

Riestra y Newell's, cierran la fecha 5 del Torneo Apertura

La dura derrota contra Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó una crisis de resultados y de fútbol que tiene a la dupla Orsi-Gómez preocupada y ocupada en dos cuestiones. Se juega desde las 19 horas.

Incapaces de sumar de a tres en las primeras cuatro fechas, ambos conjuntos buscan darle una alegría a sus hinchas.Incapaces de sumar de a tres en las primeras cuatro fechas, ambos conjuntos buscan darle una alegría a sus hinchas.
Seguinos en
Por: 

Deportivo Riestra y Newell’s jugarán desde las 19.00 en el Estadio Guillermo Laza, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Mirá tambiénUna santafesina rompió el récord argentino indoor de 200 metros en Cataluña

El Blanquinegro parece haber perdido el toque en este comienzo de año.

Si bien sigue reflejando su dureza desde el roce y la cobertura de espacios, la caída por la mínima frente a Estudiantes en La Plata -a pesar de otra actuación destacada de Nacho Arce- y sus insuficientes reacciones ante la adversidad signan un presente lejos del esperado, con una penúltima posición en el grupo A que enciende las alarmas en el Bajo Flores.

Distan de ser buenas las cosas también en la parte rojinegra de Rosario.

Mirá tambiénCapibaras y Pumitas “iluminaron” Sauce Viejo con su rugby

La dura derrota contra Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa profundizó una crisis de resultados y de fútbol que tiene a la dupla Orsi-Gómez preocupada y ocupada en dos cuestiones: resolver la falta de esquema e intérpretes asentados en la cancha y rescatar a sus dirigidos del fondo de la tabla.

Formaciones

Aún ambos entrenadores no comunicaron la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. Tanto Gustavo Benítez, como la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez.

Detalles del partido

Hora: 19.00.

TV: ESPN Premium.

Mirá tambiénDe Venado Tuerto a México: Nicolás Ibáñez debutó con goles en Cruz Azul

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Nicolás Lamolina.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Newell's
Deportivo Riestra
Liga Profesional de Fútbol de AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro