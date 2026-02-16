Automovilismo

Reddick conquista Daytona y le da a Michael Jordan su mayor triunfo en NASCAR

La edición 2026 de las 500 Millas de Daytona se definió en una última vuelta caótica, con múltiples choques y cambios de liderazgo. Tyler Reddick aprovechó el desconcierto en el pelotón y le dio a 23XI Racing —el equipo copropiedad de Michael Jordan— la victoria más importante de su historia. El mexicano Daniel Suárez finalizó 13°.