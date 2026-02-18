En medio del conflicto club-jugador

“Colón pagó 800.000 dólares por Neris y no le debe nada a River”

Todo el mundo advierte el mismo desenlace: guerra judicial con capítulo inicial en la FIFA y batalla final en el TAS. Desde Montevideo confirmaron a El Litoral que “Colón pagó todo y lo de Neris es un golpe a las finanzas de River”.