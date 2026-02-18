“Colón pagó 800.000 dólares por Neris y no le debe nada a River”
Todo el mundo advierte el mismo desenlace: guerra judicial con capítulo inicial en la FIFA y batalla final en el TAS. Desde Montevideo confirmaron a El Litoral que “Colón pagó todo y lo de Neris es un golpe a las finanzas de River”.
Fabián Motta, quien fuera presidente de River Plate de Montevideo cuando el Darsenero de Uruguay vendiera a José Pablo Neris a Colón hace un par de años, confirmó al programa ADN Gol (FM 96.7) que la historia arrancó con Vignatti y se cerró con Godano.
"Colón pagó 800.000 dólares por Neris"
“Colón no debe un solo dólar, pagó todo; reformulamos con documentos. Fueron casi 800.000 dólares: ellos tienen el 65 de Neris y nosotros el 35 restante”, dijo Motta.
River Plate de Montevideo, que descendió el año pasado a la segunda división del fútbol charrúa, se muestra sorprendido y se siente “perjudicado” por la actitud de Neris. Porque, de paso, impacta del otro lado del Río de la Plata el momento deportivo.
“El Club Atlético River Plate bajó a la segunda división profesional luego de 21 años seguidos jugando en primera división. Tras descender en 2003, logró el rápido retorno al ascender en 2004.
River de Uruguay (cancha) descendió. Foto: El Litoral
“El Darsenero que en esos años fue finalista del Clausura 2008, fue semfinalista de la Copa Sudamericana 2009, clasificó por primera vez en la historia a la Copa Libertadores en 2016, disputó la final del Intermedio en 2019, confirmó su descenso el año pasado, sumergido en este doloroso presente.
“El viejo River, el de la Aduana (de ahí el apodo de darseneros), el de las 4 estrellas, jugará la temporada 2026 en la Segunda División. De las últimas 34 temporadas (1992-2025), en 33 el Darsenero jugó en primera división y solo una en segunda División 2004”, reflejan los medios uruguayos.
Su ex presidente, Fabián Motta, que participó en todos los momentos de la relación con Colón en el tema José Neris, fue muy claro y contundente:
“Me tocó a mí, a pedido de Saralegui, la transferencia de Neris, que al principio estuvo media tensa en cuanto a la relación, pero después con Víctor Godano solucionamos todo. Es más, terminamos con una muy buena transacción, cobrando todo lo que teníamos pendiente”.
En su momento, quien lo adquiere fue José Néstor Vignatti, por ese pedido de Marcelo Saralegui. De ese tiempo, Fabán Motta, presidente de River Plate de Montevideo, recuerda que “con Vignatti en su momento, con todo el tema del dólar en la Argentina, Colón se atrasó bastante con los pagos y para nosotros había sido una complicación”.
El tiempo pasó, Colón perdió la categoría y asumió Víctor Francisco Godano la presidencia sabalera. Motta afirma que “con Godano lo que armamos fue un plan de pagos, incluso dejaron una de las cuotas en garantía por cualquier atraso que pudiera llegar a darse; esa garantía se ejecutó recién en la última cuota, así que se cumplió a rajatablas lo que habíamos acordado con Colón de Santa Fe”.
"Es un golpe para las finanzas de River"
Del otro lado del Río de la Plata y con las necesidades potenciadas por perder la categoría, River Plate está al tanto de la decisión unilateral de José Neris por considerarse libre por supuesta falta de consideración deportiva.
El propio Motta, conociendo la trayectoria del jugador, se mostró sumamente descolocado por esta maniobra del delantero paradeclararse en rebeldía, afirmando que “Me sorprendió lo de Neris"
"No son actitudes normales que pasan habitualmente… con el buen año que había tenido José en Montevideo City Torque, creo que tenía la posibilidad tanto de seguir en Colón como de tener una transferencia al exterior que nos podía beneficiar a todos”.
"Arreglamos con Godano". Foto: Manuel Fabatía
El ex presidente del “Darsenero” uruguayo advirtió desde Montevideo que este conflicto legal representa un perjuicio directo para River de Uruguay, que aún conserva el 35 por ciento de los derechos económicos del jugador y es socio de Colón por Neris.
“River Plate tiene parte de esa ficha junto a Colón y ahí también es un golpe para las finanzas del club, pero más que nada la actitud; no sé si tanto del jugador como del contratista, me sorprendió de cómo se estaba manejando”, dijo Motta en un claro mensaje a Lalo Sorondo, el ex Paco Casal, que hace las veces de agente FIFA de José Pablo Neris.
Sin dudas, este polémico tema ya juega su partido en el campo judicial y Colón se pondrá en manos de los mejores (seguramente el Dr. Ariel Reck) para llevar al caso “hasta las últimas consecuencias”. Seguramente, en el medio de todo este tironeo con Colón, Neris y su abogado conseguirán un permiso laboral para “jugar donde el delantero quiera”.
Hay que recordar que José Pablo Neris firmó dos pasos por Colón: jugó 14 partidos (9 fueron en 2023 y los otros 5 en 2024), sin poder marcar un solo gol con la sangre y luto.