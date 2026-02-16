Neris en Colón: el delantero se consideró despedido tras una presentación formal
El delantero uruguayo José Neris se presentó con escribano y comunicó que se considera despedido tras una intimación enviada el fin de semana. En Colón toman nota y analizan la situación por vía administrativa y legal.
José Neris se presentó al entrenamiento acompañado por un escribano, según reportes locales.
La situación contractual de José Neris sumó este lunes un nuevo capítulo en el predio de Colón: el delanterouruguayo se presentó acompañado por un escribano y expresó que se considera despedido, luego de haber remitido una intimación formal el fin de semana.
El caso, que venía siendo seguido de cerca por las partes, abre ahora un escenario de definiciones fuera de la cancha. Puertas adentro, la prioridad pasa por revisar la documentación, ordenar antecedentes y encauzar la cuestión dentro del marco reglamentario.
Neris no está en los planes de Medrán para la temporada 2026.
La versión del jugador y lo que hizo público
Neris, de 25 años, dio su versión en una entrevista con un medio uruguayo, donde describió un contexto personal y profesional que, según sus palabras, se volvió difícil de sostener. Allí explicó por qué entiende que su vínculo quedó agotado.
En ese relato, el atacante sostuvo que, tras el cierre de su préstamo, recibió propuestas para salir nuevamente a préstamo y que no aceptó condiciones vinculadas a extender su contrato. También afirmó que se entrenaba apartado y que decidió formalizar su postura.
El comunicado que aclara la situación
Qué pasos se abren a partir de ahora
La presentación con escribano y la intimación colocan el tema en una instancia donde el intercambio formal de documentación será central. El club deberá responder a los planteos y dejar sentada su posición, mientras se evalúan instancias administrativas y, si corresponde, el camino legal.
En paralelo, el objetivo inmediato es cuidar la normalidad del trabajo deportivo. Con el expediente abierto, el foco quedará puesto en la respuesta institucional y en el encuadre final de la relación contractual.