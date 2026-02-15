“Me emocionó mucho la ovación de esta gente tan ‘loca’ y hermosa de Colón”
Al borde de las lágrimas, el jugador que fue clave en la obtención del título de campeón hace casi cinco años, tuvo un recibimiento espectacular de la gente cuando entró a la cancha en el segundo tiempo.
Federico Lértora en el trabajo precompetitivo, con la pelota en la mano y un gesto de felicidad, de los tantos que vivió en la noche inolvidable del Centenario. Foto: Carolina Niklison
Cancha llena, tribunas a reventar, largas colas durante los minutos previos al partido para ingresar al estadio, record de socios y también de venta de abonos. En la mayoría de los sectores del estadio no cabía un alfiler. Y los claros eran muy poquitos, casi inadvertidos a simple vista. Más de 35 mil personas, a “ojo de buen cubero”, muy representativos de una energía diferente y una expectativa enorme que ha despertado esta campaña, luego del enorme fracaso del año pasado y la desilusión con mayúsculas que tuvo el hincha de Colón.
Los jugadores salieron a la cancha motivados y empujados por esa energía tan particular. Y lisa y llanamente se encargaron de apabullar a Deportivo Madryn con 20 minutos iniciales “a toda orquesta”, marcando claras diferencias en el juego y en lo físico. El gol de Bonansea (descartado ya para el partido del domingo en Salta por la lesión en el hombro del que se conocerá en breve y con certeza su diagnóstico definitivo) es la imagen clara. Una pelota que Thiago Yossen (aquel pibe que Gorosito hizo debutar en el Monumental como marcador de punta) quiso salir jugando y Lago se la birló, para habilitar enseguida a Cano y éste a Bonansea, que literalmente le “rompió el arco” a Bonnin para convertir un gol tempranero que le dio tranquilidad a Colón para jugar con relativa tranquilidad – y superioridad – el partido.
El 2 a 1 es mentiroso, porque Colón mereció la ventaja de dos goles que había alcanzado y que el cabezazo de Silba en el cierre (más allá de la virtud del rival, un aspecto en el que habrá que trabajar para que no vuelva a ocurrir) redujo a apenas un gol, algo que no estuvo reflejado en un trámite en el que Colón marcó clara superioridad sobre el rival.
El momento más emotivo se vivió cuando Federico Lértora, con el número “14” en sus espaldas, se preparó para ingresar al campo de juego y reemplazar a Ignacio Antonio, uno de los jugadores que más conoce el libreto de Medrán y que seguramente se convertirá en el eje sobre el que girará el equipo.
Explotó el estadio, Lértora recibió nuevamente el cariño y el agradecimiento del hincha sabalero por todo lo que le dio al club (título de campeón incluido) y estuvo cerca del gol en una jugada individual que no pudo terminar.
“Cuando salí en el colectivo hacia la cancha, me sentí muy movilizado. El recibimiento de esta gente hermosa y loca me emocionó mucho. El cariño de la gente, del cuerpo técnico, de mis compañeros y los dirigentes me llena de felicidad. Tengo mucha ilusión y estoy contento por esta decisión que tomé de volver a Colón”, dijo Federico Lértora en un post partido de mucha felicidad.
"En mi jugada del final, ví luz y avancé..."
Sobre esa jugada que casi termina en gol, dijo que “arranqué, quería darle a Castet el pase pero me iban tapando, entonces ‘ví luz y avancé’ (risas). Cuando me faltaba el último, enganché para adentro y no pude resolverlo”.
Inevitablemente, Lértora se refirió a lo que significó Colón en su vida profesional y privada: “En Colón viví una de las etapas más lindas de mi carrera, no solamente por lo de Paraguay y por el título, sino por los amigos que conocí. Mi familia se sintió muy bien y respetada. Eso, para mí, es muy importante. Ví el proyecto que se había armado, el cambio de energía y me decidí. Colón representa algo importante en mi vida”.
El saludo final y ganador del los jugadores de Colón. El "14" es Lértora, quien tiene en su brazo izquierdo la cinta de capitán que le cedió Pier Barrios cuando ingresó. Foto: Carolina Niklison
Respecto del partido, coincidió con lo que señalaron varios de sus compañeros y el propio Medrán: “Sabíamos que Madryn era difícil, duro, con 7 u 8 jugadores que estuvieron en las dos finales del año pasado en las que estuvieron a punto de lograr el ascenso a Primera. Colón estuvo muy bien, tuvo personalidad y golpeamos en los momentos justos. Se pelea mucho en esta categoría, hay mucho roce, mucha fuerza y nosotros supimos leer los momentos del partido. Me dio orgullo ver a mis compañeros, tanto en la lucha como en el juego”.
"Hay que trabajar con humildad y sin humos"
Volviendo a lo que observó desde el momento de su regreso al país para ponerse nuevamente la rojinegra, Lértora dijo que “he visto la movilización que hubo para romper la barrera de los 30 mil socios, observo el trabajo de Ezequiel Medrán y Diego Colotto para el armado del plantel y también veo el compromiso de los muchachos que han llegado, sabiendo perfectamente la patriada que nos jugamos. Estamos a la altura de lo que exige Colón, esto es muy largo, recién dimos el primer paso y hay que trabajar con humildad y sin subirse los humos”.
En cuanto a la capitanía, que fue para Pier Barrios pero Lértora recibió la cinta cuando le tocó ingresar, señaló que “la elección fue del cuerpo técnico y me pareció excelente que Pier Barrios lleve la cinta, porque es el líder que necesita Colón. La cinta de capitán no me genera nada, yo creo en los grupos. Es bueno que haya líderes, por supuesto. Pier es un capitán excelente y hay que acompañarlo. Tuvo un gesto muy lindo conmigo y se lo agradezco”.
Por último, se refirió al número de la camiseta: “El ‘14’ que usé hoy es un número que representa mucho para mí porque fue el número que usé casi siempre acá, salvo en la Sudamericana. No puedo prometer nada, lo único que sé es que quiero disfrutar estos dos años en Santa Fe. Lo único que piensa mi cabeza es volver a Primera y jugar en este club otra vez en la máxima categoría. Es una gran chance porque siento el gran cariño que tiene la gente. Sé positivamente que estoy en la parte final y sería un lindo broche para mi carrera, pero no quiero adelantarme demasiado. Lo que debo hacer ahora es ir disfrutando este recorrido”.