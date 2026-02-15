Ganó con autoridad y se fue aplaudido

Colón recuperó la alegría de su gente con el fútbol de su equipo

Jugando de a ratos muy bien y con una intensidad devastadora que hizo confundir a Madryn, los sabaleros armaron un verdadero festejo de carnaval. La cancha estuvo a reventar y la gente se fue feliz, más allá de que el rival descontó en el final. El 2 a 1 fue escueto, en el resultado, para la diferencia que hubo entre los dos equipos.