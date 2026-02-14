La marca El Litoral llega a la camiseta sabalera

El diario de Santa Fe es icónico en cuanto a trayectoria, continuidad en el tiempo y apoyo incondicional a las instituciones. Marcó, marca y marcará el pulso de una región muy importante de la República Argentina.
Desde siempre, el medio de comunicación que eligen los santafesinos junto al deporte de la ciudad. Esta vez, la marca El Litoral en la camiseta de Colón.
Este año, en sinergia con prestigiosas empresas locales, nacionales y multinacionales, además de personalidades públicas, El Litoral acompañará como desde hace 108 años al Club Atlético Colón. En esta ocasión, que será muy especial buscando el gran desafío de recuperar a la institución y devolverla a la Primera División del fútbol argentino, la activación se podrá ver en la indumentaria sabalera que fue presentada como oficial en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Hoy, con la multiplicidad de medios, herramientas y plataformas todo está globalizado. Pero los verdaderos primeros pasos de la historia de Colón fueron con El Litoral como un único espejo, como una verdadera sombra.
No importaba el formato (sábana, tabloide), la cantidad de páginas o la modalidad, con esas tapas históricas en blanco y negro o la última gran portada color: “¡Colón Campeón!”, que hace cinco años agotó miles de ejemplares en pandemia y “obligó” a una segunda tirada en modo de reedición.
Cuando Colón se inició en los torneos de AFA en 1948, ascendió por primera vez a Primera División en 1965 o en el momento que dio su gran golpe mundial al bajar al poderoso Santos de Pelé, el testigo exclusivo de esa hazaña fue el diario de Santa Fe: su tapa, sus crónicas, sus periodistas, sus fotos.
Hay un mojón en la historia que lo resume todo o casi todo: el mote de Cementerio de los Elefantes es de la década del '60 y tenemos el orgullo particular de decir que El Litoral tuvo mucho que ver. Es que el inolvidable "Gallego" Ángel José Gutiérrez, pluma de esta casa, fue el encargado de dispararlo y razones no le faltaron, además de originalidad y precisión. Sobre todo, cuando la "patriada" de Italo Giménez, presidente en ese momento, hizo que el 10 de mayo de 1964 se produjera una de las victorias más resonantes de la historia de Colón, un equipo que venía de jugar en la C, que el día anterior a enfrentar al Santos había caído en Buenos Aires ante Platense y que ese domingo en Santa Fe recibió al campeón del mundo, que tenía al mejor jugador del planeta: el Rey Pelé.
Así, desde el 7 de agosto de 1918, El Litoral camina junto a Colón: dos de las pasiones de la capital de la provincia, hoy con ramificaciones mundiales gracias a la tecnología. En cualquier punto del mundo, donde haya un corazón sabalero latiendo, el sitio web y las redes de El Litoral hacen menos duro el exilio; ya sea por obligación o convicción.
Con los momentos de alegría y con las lágrimas de dolor. Como la vida misma. Estuvimos siempre. En las buenas y en las malas. No somos una moda, somos la historia misma.
Ahora, en medio de una de sus peores crisis en la historia (la actual CD recibió al club en una inédita cesación de pagos y con compromisos millonarios firmados a futuro) y en la dura segunda categoría del fútbol argentino, El Litoral, le dice sí al Sabalero. No mira para otro lado.
Este sábado, a las 20, cuando Colón pise para debutar el emblemático césped del Cementerio de los Elefantes, donde jugaron Pelé, Maradona y Messi, la marca El Litoral sale a la cancha en la camiseta oficial sabalera.
Se hará mucho más visible y se multiplicará por millones de clics gracias a los tiempos nuevos, sin olvidar algo: cuando no había nada, o casi nada, El Litoral ya caminaba al lado de Colón. Dos pasiones santafesinas juntas. “En las buenas…y en las malas mucho más”, como canta su gloriosa hinchada.