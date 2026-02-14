A 24 horas del debut

Matías Vidoz: “Estamos muy agradecidos con toda la gente de Colón”

Uno de los principales referentes de la administración que comanda José Alonso hizo un análisis de los primeros 2 meses y medio de gestión y a horas del inicio de la competencia oficial por los puntos. Brindó detalles del trabajo que se hizo en materia de marketing, sponsoreo y comunicación y adelantó alguna “sorpresa” para los 21.500 socios que siguieron pagando la cuota durante todo el 2025. “Cuando la gente ve que hay gestión, acompaña”, aseguró.