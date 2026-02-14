Matías Vidoz: “Estamos muy agradecidos con toda la gente de Colón”
Uno de los principales referentes de la administración que comanda José Alonso hizo un análisis de los primeros 2 meses y medio de gestión y a horas del inicio de la competencia oficial por los puntos. Brindó detalles del trabajo que se hizo en materia de marketing, sponsoreo y comunicación y adelantó alguna “sorpresa” para los 21.500 socios que siguieron pagando la cuota durante todo el 2025. “Cuando la gente ve que hay gestión, acompaña”, aseguró.
El vicepresidente de Colón hizo un balance de los primeros 70 días de gestión.
Siendo uno de los pilares de la Comisión Directiva que asumió en los primeros días de diciembre tras el cómodo triunfo de José Alonso en las elecciones en Colón, Matías Vidoz inició al igual que el resto de sus compañeros dirigentes un par de meses de trabajo intenso, con muchos temas que abordar y problemas a resolver previo al reinicio de la competencia en la Primera Nacional.
Abocado a cuestiones vinculadas con las relaciones públicas, el marketing y la comunicación, el vicepresidente segundo asumió tareas fundamentales dentro de una dirigencia que se ha mostrado horizontal a la hora de repartir tareas entre sus integrantes para poder atender todas las cuestiones que demandaban respuestas urgentes tras el nefasto 2025 que atravesó Colón desde lo deportivo.
Hoy, a poco más de 70 días de asumir el cargo, y apenas a una jornada de que el primer equipo debute en la nueva temporada frente al Deportivo Madryn, Matías Vidoz dialogó en exclusiva con el programa ADN Gol (FM 96.7) e hizo un pantallazo de la situación que encontraron en Colón y de cómo han trabajado para cambiar esa realidad en tan poco tiempo.
En este marco, el dirigente reiteró varias veces su reconocimiento y agradecimiento para con el socio y el hincha sabalero que siempre estuvo al pie del cañón y que este sábado llenará las tribunas del Brigadier detrás de una nueva ilusión.
En el inicio de la charla, Vidoz indicó: “Estamos agradecidos y por varias razones. La expectativa que nosotros nos habíamos generado generado primero entre nosotros mismos se vio reflejada después en la gente tras las elecciones. Siempre en Colón pasa que a último momento la gente va, se asocia, compra los abonos y es un caos la última semana. Lo hemos vivido muchos años".
"La verdad que ahora esto está pasando, hace un mes que es constante el movimiento. Desde que empezó diciembre y durante enero y lo que va de febrero la verdad que hubo un movimiento tremendo y así fue que pasamos de poco más de 21 mil socios que teníamos a los 27 que tenemos ahora", agregó.
"Todo el mundo Colón sabe que cuando hay gestión se ve que las cosas se están acomodando y haciendo como se deben hacer, la gente responde y acompaña. Estamos todos muy agradecidos a la gente porque no son tiempos fáciles y nos están acompañando”, cerró Vidoz.
Más adelante, y respecto del estilo de gestión que viene desarrollando Alonso en su nuevo rol de presidente, uno de sus vices explicó: “Recuerdo en las primeras charlas que tuvimos con José donde se planteó esta idea de una conducción horizontal y la verdad que se cumplió, lo cual muchas veces no termina sucediendo".
"La verdad es que desde el primer día hemos tenido mucha libertad de trabajo, él ha confiado en todos nosotros y no solo en los vices sino también en los secretarios y el resto de las dirigentes. Creo que está a la vista que todos hemos puesto manos a la obra y que hemos tenido mucha libertad de trabajo. José ha confiado y la verdad que hemos armado un gran equipo y eso es lo importante”, reveló.
Yendo directamente a su trabajo en el área de relaciones públicas y marketing, Vidoz reveló que “una de las primeras cuestiones que había que ordenar el tema del sponsoreo. Hoy podemos decir que hemos hecho acuerdos importantes y hemos generado un mayor acercamiento a muchas empresas importantes".
"Había que ordenar todo lo que estaba, y se ordenó rápidamente y así fue que llegaron los sponsors nuevos. Mañana la gente se va a sorprender porque con la camiseta nueva van a ver sponsors de primer nivel, algunos que continúan y otros nuevos que se suman”, agregó.
Siguiendo por esta línea, y destacando los avances que ha mostrado Colón en estas áreas, el vicepresidente rojinegro señaló: “A la par de ese trabajo estaba el tema de la comunicación. En lo que es redes sociales hemos cambiado y la gente lo ha visto. La verdad es que es maravilloso lo que está haciendo la gente nueva que contratamos para las redes sociales".
"Charly" Sandaza y Matías Vidoz, encargados de la comunicación de Colón. Foto: Pablo Aguirre
"A eso por supuesto hay que agregar el tema de la comunicación, la apertura a la prensa y el diálogo para empezar a hacer cosas distintas. Un poco me tocó encargarme de todo eso junto con Espartaco que está en prensa y Pato Fleming en relaciones públicas”, sumó Vidoz.
Respecto de la tarea en materia de sponsors y relaciones públicas, una de las cuestiones importantes que sostiene Colón de cara al 2026 es la presencia y el apoyo de Spreen, el streamer sabalero con más de 16 millones de seguidores que nuevamente aporta en condición de auspiciante en la casaca sangre y luto.
Sobre esto, Vidoz analizó: “A mí me sorprendió el hecho de que apenas pasó la elección se contactó para juntarse directamente con la Comisión Directiva para charlar junto con el papá que está muy atrás de él. Yo no tenía mucho conocimiento y me sorprendió que automáticamente después que asumimos y que empezamos con el tema gestión de la sponsorización sin dudarlo dijo yo continúo".
"Ahí me puse a ver, a investigar, a preguntar a los chicos, a mis hijos, y la verdad te da un orgullo tremendo. Creo que hay que sacar el mayor provecho porque está predispuesto a eso, entonces hay que empezar a hacer cosas nuevas, cosas distintas y un poco atrás de eso vamos con la nueva idea de la comunicación y el marketing que queremos armar”, comentó el dirigente.
“Tanto en esto como en otro montón de ideas que tenemos hay una realidad y es que hace dos meses nomas que estamos trabajando. Hay muchos proyectos que vamos a ir desarrollando en breve y que seguramente los vamos a concretar”, agregó.
Volviendo a la ansiedad que genera el debut de este sábado frente al Deportivo Madryn, Matías Vidoz manifestó que “el estadio está precioso. Cuando la gente vaya, y si puede ir temprano cosa que todavía no esté lleno y verlo mejor, no lo van a poder creer. Mañana van a estar todas las puertas abiertas, los accesos van a estar todos habilitados".
"Ya hablamos con la policía para que también haya más controles y la gente no quede toda apretada se demoren los ingresos más que nada en el sector de la Este que es donde va la mayor parte de la gente. Mañana lo bueno es que es sábado, y espero que el tiempo acompañe porque la verdad que da para ir un buen rato antes y poder entrar con tranquilidad”, sumó Vidoz en la charla con ADN Gol.
En otro tramo de la charla con Radio GOL, el vicepresidente sabalero se refirió a la metodología de trabajo que llevan adelante con sus pares de comisión directiva: “La verdad es que muchísima gente está trabajando por Colón, yo mismo me sorprendí y la respuesta es automática. Más allá de la comisión directiva, de los secretarios, están los vocales que les hemos dados su lugar".
"Todos están trabajando y cada uno ha traído realmente sus contactos, sus conocimientos, sus vínculos o su esfuerzo para trabajar. Y de ahí en más se han generado nuevos vínculos. Hoy seremos un equipo de trabajo de 50 personas, mínimo, que va para un lado y para otro. La gente no se imagina la cantidad de cosas que hay que hacer en Colón. Es impresionante”, dijo el vice.
En el final de la entrevista, y volviendo a la cuestión de los socios que hoy muestra Colón, Vidoz reconoció: “No me voy a cansar de repetir el agradecimiento a la gente que se sumó en este tiempo y más aún a los que estaban, porque algo que me sorprendió es que nosotros cuando asumimos había 21.500 que no es poco".
Vidoz destacó la libertad de trabajo que tienen todos los dirigentes de Colón.
"Ese es otro gran agradecimiento para mí, para esa gente y estamos pensando algo para ellos, porque estamos hablando de uno de los peores años deportivos de toda la historia de Colón 21.500 socios tuvieron la cuota al día todo el año pasado. Eso no es un detalle menor”, sumó Matías Vidoz.
“Para mí es realmente sorpresivo lo que la gente, a pesar de todo, acompañó. Obviamente que ahora se han sumado más, pero eso es lógico. Nos han tirado muchas ideas con el tema de los socios y vamos a tratar de pensar qué podemos hacer”, agregó el dirigente.