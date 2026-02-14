#HOY:

Colón recibe a Deportivo Madryn por el debut de la Primera Nacional 2026: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El Sabalero y el Aurinegro se enfrentan este sábado desde las 20hs, por la primera fecha del Torneo Nacional. Se podrá ver únicamente por AFA Play. Todo lo que tenés que saber.

Colón 2026, el año que ilusiona a los hinchas. Foto: Fernando Nicola.Colón 2026, el año que ilusiona a los hinchas. Foto: Fernando Nicola.
Por: 

Colón vuelve a jugar en el Brigadier López después de más de cuatro meses y lo hace con el peso de la historia y un mandato implícito: empezar fuerte. Enfrente estará Deportivo Madryn, de muy buena campaña en el torneo anterior, en el estreno por la fecha 1 de la Zona A.

La previa se vive como un “sabaleraZo” anunciado. El club informó que ya alcanzó los 27.000 socios, se rompió la media de abonos respecto del arranque de temporada y, además, ya no hay lugar en la cabecera norte para socios con acceso a tribuna, un dato que explica el clima de expectativa.

Con 16 incorporaciones y un plantel prácticamente renovado, el equipo de Ezequiel Medrán arranca un torneo de 36 fechas que se vuelve obsesión por una razón simple: en esta categoría, el protagonismo no se declama, se sostiene.

Ezequiel Medrán habla y Diego Colotto escucha. El plantel se armó de manera rápida, con 16 caras nuevas. Tiempo de trabajo no faltó.Medrán se quedó y pidió un plantel nuevo. Colotto lo trabajó.

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se jugará este sábado 14 de febrero, desde las 20, en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe.

La transmisión será exclusiva por LPF Play/AFA Play, la plataforma que toma el ascenso tras el fin del vínculo con TyC Sports. Se podrá ingresar desde computadora en lpfplay.com, o descargar la app en celulares (Google Play / App Store) y también en Smart TV.

Para este Colón–Madryn, la emisión anuncia previa desde las 19.30, con generación de imagen desde Santa Fe (tres cámaras Full HD) y relato/comentario desde Buenos Aires.

Árbitro y terna

El árbitro del partido será Pablo Giménez, acompañado por Uriel García Leri y Federico Lapalma como asistentes, y Mariano Agli como cuarto árbitro.

Pablo Giménez, arbitro AFAPablo Giménez, arbitro AFA

Probables formaciones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

En la idea que viene probando el DT, Lago aparece como media punta detrás del “9”, con Bonansea ganando terreno para arrancar de titular.

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Nicolás Ortiz, Yossen o Gutiérrez Arango, Diego Martínez; Ezequiel Montagna, Cosi u Ospitaleche, Federico Recalde; Nazareno Solís; Mauricio Cuero y Luis Silba. DT: Cristian Díaz.

Así está la tabla de posiciones

