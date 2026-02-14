Frente a su gente

Colón recibe a Deportivo Madryn por el debut de la Primera Nacional 2026: horario, cómo verlo y posibles formaciones

El Sabalero y el Aurinegro se enfrentan este sábado desde las 20hs, por la primera fecha del Torneo Nacional. Se podrá ver únicamente por AFA Play. Todo lo que tenés que saber.