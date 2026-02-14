Colón recibe a Deportivo Madryn por el debut de la Primera Nacional 2026: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Colón vuelve a jugar en el Brigadier López después de más de cuatro meses y lo hace con el peso de la historia y un mandato implícito: empezar fuerte. Enfrente estará Deportivo Madryn, de muy buena campaña en el torneo anterior, en el estreno por la fecha 1 de la Zona A.
La previa se vive como un “sabaleraZo” anunciado. El club informó que ya alcanzó los 27.000 socios, se rompió la media de abonos respecto del arranque de temporada y, además, ya no hay lugar en la cabecera norte para socios con acceso a tribuna, un dato que explica el clima de expectativa.
Con 16 incorporaciones y un plantel prácticamente renovado, el equipo de Ezequiel Medrán arranca un torneo de 36 fechas que se vuelve obsesión por una razón simple: en esta categoría, el protagonismo no se declama, se sostiene.
Medrán se quedó y pidió un plantel nuevo. Colotto lo trabajó.
Cómo y cuándo ver el partido
El duelo se jugará este sábado 14 de febrero, desde las 20, en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe.
La transmisión será exclusiva por LPF Play/AFA Play, la plataforma que toma el ascenso tras el fin del vínculo con TyC Sports. Se podrá ingresar desde computadora en lpfplay.com, o descargar la app en celulares (Google Play / App Store) y también en Smart TV.