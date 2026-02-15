Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón sobre Deportivo Madryn

Colón venció por 2-1 a Deportivo Madryn en Santa Fe, en un partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026. La noche tuvo clima de debut total: nuevo ciclo, plantel renovado y la obligación de sumar desde el arranque en un torneo de 36 fechas.
El primer gol fue de Alan Bonansea, delantero que llegó en este mercado de pases y que sorprendió a Bonnin con el derechazo que puso en ventaja a Colón.
El segundo, de Julián Marcioni, que se animó a pegarle de lejos y el arquero visitante no tuvo nada que hacer.
Sobre el final, Silva descontó y quedó en 2-1.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite la categoría. En la previa, la expectativa venía alta: el club informó 27.000 socios, buen ritmo de abonos y una cabecera norte que ya no tenía lugar para socios con acceso a tribuna.
Además, el debut dejó un detalle: la marca El Litoral presente en la camiseta oficial de Colón, en un cruce de pertenencia que se hizo visible desde el primer minuto, en una noche donde el equipo de Ezequiel Medrán empezó a escribir su campaña con el respaldo de su gente.
Así quedó la tabla