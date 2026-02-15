Medrán: “Colón es un equipo nuevo y me dio gusto verlo”

Ezequiel Medrán no ocultó su satisfacción, valoró la victoria y dejó en claro que se trata de un equipo nuevo, pero que dio más de lo que muchos pensaban. Esa fue la sensación que tuvimos todos en el Brigadier López.
El entrenador rojinegro se fue muy conforme con lo que vio del equipo y dijo que hay que esperar hasta el lunes para saber el grado de la lesión de Bonansea, que se fue con una molestia muy grande en uno de sus hombros.
“Era importante arrancar de esta manera, ganando y bien. Estoy muy contento con el compromiso y con la entrega del equipo, porque jugamos con un estadio lleno y el equipo tuvo el carácter para imponerse al rival. Fue meritorio lo que hicimos”, señaló el entrenador rojinegro, que consiguió su segunda victoria en el club porque había concluido el torneo pasado con un triunfo sobre el CADU en el estadio del barrio Centenario.
Sobre la lesión que lo marginó prematuramente a Bonansea, que se retiró con un problema en uno de sus hombres, dijo que “el lunes vamos a tener una certeza del grado de la lesión de Alan Bonansea. Respecto del equipo, este es un plantel nuevo y hoy rescato la generosidad, la entrega y el compromiso. Nos sentimos bien en la presión alta y también cuando bajamos hasta la zona media y nos paramos para contragolpear”.
Sobre la vuelta de Lértora, dijo que “es un gran aporte desde todo punto de vista. Parecía un juvenil a punto de debutar con las ganas que trabajó desde que se sumó al grupo. Nos va a aportar mucho desde lo humano y lo futbolístico”.
“Hay jugadores que tenemos que seguir buscándole la puesta a punto. Tenemos que ajustar un poco más, pero estamos cerca de lo que pretendo. Este es un equipo nuevo y me dio gusto verlo de la manera en que compitió. Aparte, ví que todos estuvieron en la misma sintonía, tanto los que empezaron como los que cerraron el partido”, continuó el entrenador sabalero que deberá preparar el partido del próximo domingo a las 18 ante Central Norte de Salta, en la cancha de Gimnasia y Tiro.
“Me siento feliz de seguir en Colón, tenía muchas ganas de encarar este proyecto nuevo. Quiero destacar el gran trabajo de los dirigentes, con José Alonso y su grupo, más Diego Colotto, que resolvieron todo con una rapidez muy grande”, agregó Medrán, quien llegó al club de la mano de la anterior comisión directiva, faltando siete partidos, con un contrato que vence en diciembre de este año.
“Hoy, el hincha jugó un gran partido. La ansiedad y la ilusión del hincha es la misma que la nuestra. Tenemos que aprender a disfrutar el día a día porque el año es largo. Hay que ir fecha a fecha, se darán muchas situaciones durante el año y tendremos que resolverlas”, dijo un conforme técnico sabalero.
En cuanto a su pretensión con relación al equipo, dijo que “a mi me gustan los equipos que asuman protagonismo y que sean regulares durante el año. Rescato lo bien que jugamos hoy, pero debemos seguir evolucionando”.
Por último, dijo que “lo positivo es que vi un equipo compacto, con buenas sociedades y pases cortos. Todo lo que hicimos en cuanto a lo deportivo fue bueno, pero podemos mejorar. Y eso lo vamos a ir ajustando con el desarrollo de la competencia”.