Para el gran partido del domingo a las 18

Colón llegará a Salta en avión y Central Norte sumó un refuerzo

Con el envión del buen arranque y la multitud que dijo presente en el Cementerio de los Elefantes, los dirigentes no quieren dar ventajas. Primero, micro a Córdoba y luego por aire hasta la capital norteña. ¿Llega Bonansea?