Colón llegará a Salta en avión y Central Norte sumó un refuerzo
Con el envión del buen arranque y la multitud que dijo presente en el Cementerio de los Elefantes, los dirigentes no quieren dar ventajas. Primero, micro a Córdoba y luego por aire hasta la capital norteña. ¿Llega Bonansea?
Julián Marcioni y su festejo luego de conquistar el segundo gol sabalero el sábado pasado, con un remate rasante que venció las manos del arquero de Madryn. Foto: Fernando Nicola
Colón arrancó con todo el campeonato de ascenso, jugando bien y ganando 2-1 frente al siempre exigente Deportivo Madryn. Además, con más de 30.000 almas en las tribunas, la cancha fue una fiesta. Ahora, se viene el primer gran desafío en condición de visitante, en la lejana y complicada Salta, donde los equipos locales se hacen fuertes. La dirigencia, en otro esfuerzo económico, no quiere dar ventajas.
En consecuencia, Colón llegará a Salta vía aérea para evitar el cansancio del micro. Primero, un tramo corto por tierra hasta llegar a Córdoba y desde allí el vuelo a la ciudad de Salta, donde está previsto el arribo para el atardecer del sábado.
Como se sabe, el partido confirmado para la hora 18 del próximo domingo sufrió el cambio de escenario, ya que Central Norte alquiló a la organización de la Copa Argentina su propio estadio, el Padre Martearena, para lo que será la presentación de Boca Juniors el próximo martes 24 por la copa criolla.
Por lo tanto, como debe entregar su reducto varios días antes, Central Norte se vio obligado a jugar de local en el llamado “Gigante del Norte”, que es el estadio de Gimnasia y Tiro de Salta.
A su vez, consultados por El Litoral, los dirigentes locales descartaron vender tickets visitantes para que puedan concurrir hinchas y socios de Colón. “Acá en Salta los operativos policiales son muy costosos; si llegamos a pedir que vengan visitantes, esos valores se irán por las nubes. Es más, nunca lo hicimos desde que estamos en la Primera Nacional con esta reglamentación”.
A propósito del rival del domingo
A propósito del rival sabalero de este domingo, desde Temperley, llegó la última incorporación del azabache, con el cual cierra la persiana en el mercado con casi una veintena de refuerzos. Tras el traspié del debut con San Miguel, los del Polaco Bastía ahora irán por Colón, en su presentación en el torneo ante su gente.
Central Norte cerró su ventana de incorporaciones con la llegada del defensor Agustín Lamosa, quien llega a préstamo desde San Lorenzo de Almagro hasta diciembre. El zaguero central de 24 años viene de jugar la temporada 2025 en Temperley, donde disputó 22 partidos y sumó una asistencia, acumulando un total de 1.910 minutos en cancha en la segunda categoría del fútbol argentino.
Así, durante el finde largo, se definió el futuro de Agustín Lamosa, uno de los futbolistas que entrenaba apartado del plantel profesional de San Lorenzo por no estar en los planes de Damián Ayude. El defensor continuará su carrera en Central Norte, equipo que milita en la Primera Nacional.
Durante la última semana ya se sabía que su salida era inminente. Incluso, tenía un acuerdo cerrado para jugar en Quilmes, pero la operación se cayó por un conflicto interno en el Cervecero: el entrenador lo quería, aunque la dirigencia pretendía otro refuerzo. Finalmente no llegó ninguno y, en paralelo, el defensor de 24 años avanzó en las negociaciones con el conjunto salteño.
Según informaron desde el club, Lamosa se marchará a préstamo sin cargo. Para que la operación pudiera concretarse, el futbolista debió renovar su contrato con San Lorenzo, ya que el vínculo vigente era hasta diciembre de 2026. De esta manera, el Ciclón extendió el acuerdo antes de cederlo.
Será su quinto préstamo consecutivo desde que pertenece al club. Primero pasó por Nueva Chicago, luego jugó en Almirante Brown, más tarde tuvo un buen 2024 en San Telmo —donde mostró su mejor versión— y en 2025 defendió la camiseta de Temperley.
Había regresado a Boedo con la ilusión de tener una oportunidad en Primera, sobre todo en un contexto complicado por las inhibiciones y la imposibilidad de incorporar refuerzos. Sin embargo, el cuerpo técnico decidió no tenerlo en cuenta y nuevamente tuvo que buscar destino.
Mientras Lamosa ya definió su futuro, todavía hay cuatro futbolistas que entrenan contra-turno en la Ciudad Deportiva a la espera de una salida. Se trata de Francisco Flores, quien volvió de su préstamo en Quilmes; Juan Ignacio Goyeneche, que regresó tras su paso por Midland; y Gonzalo Alassia y Valentín Escalante, que no fueron considerados ni para la Reserva —por edad— ni para el plantel profesional. Todos ellos deberán encontrar club en los próximos días para continuar sus carreras fuera de San Lorenzo.
Con esta incorporación de Lamosa, el conjunto azabache cierra su período de transferencias con 18 refuerzos y ya piensa en la próxima cita ante Colón, que se disputará este domingo a las 18 como local, con el flamante refuerzo incluido en la lista de buena fe.
Entre los refuerzos que llegaron en este mercado se destacan: Francisco Borda (El Linqueño), Fabricio Hass (Deportivo Madryn), Maximiliano Padilla (Quilmes), Leonardo Felissia (Tristán Suárez), Ramiro Enríquez (Altos Hornos Zapla), Arian Pucheta, Mauricio Rosales (Chaco For Ever), Agustín Aleo (Alvarado), Kevin Isa Luna, Agustín Bustinduy (Deportivo Maipú), Kevin Fernández (Studebaker de Villa Cañas), Matías Villarreal (Deportivo Maipú), Ramiro Costa (Chacarita Juniors), Franco Vedoya (Talleres de Remedios de Escalada), Martín Lucero, Joaquín Mateo (Chaco For Ever) y Enzo Abondetto (9 de Julio de Rafaela).
Con Lamosa, Central Norte completa su plantel y se prepara para afrontar lo que resta de la temporada con un plantel renovado y reforzado en todas sus líneas.
La situación de Bonansea
Alan Bonansea se retiró con una subluxación en uno de sus hombros, se entrenó el lunes de manera diferenciada y se aguardará la evolución para decidir si es conveniente que viaje a Salta o se lo preserva para el encuentro de la semana que viene ante Ferro en Santa Fe.
“A lo sumo, se quedará un partido afuera”, señalan desde el Departamento Médico del club, en una estimación optimista en relación a la recuperación del corpulento delantero, de buen partido ante Deportivo Madryn y autor del primer gol de Colón en el torneo.
Si Cano se recupera (salió con una sobrecarga física), el equipo tendría a lo sumo una modificación y sería el ingreso de Castro por Bonansea, si es que el ex delantero de Patronato no llega en condiciones de disputar el encuentro en el norte del país.
Mucho enojo con Neris
La foto del arreglo de Colón con Neris, quien llegó al club con Saralegui de entrenador y Colón en Primera. Nunca se adaptó, no se quiere quedar y se considera despedido. Crédito: El Litoral.
La dirigencia de Colón, más allá del comunicado que se lanzó este lunes, sigue manifestando su enojo por la situación de José Neris, el delantero uruguayo que no quiere jugar más en el club y que solicitó que se le rescinda el contrato.
Colón puso mucho dinero, no solo para comprar el pase de Neris sino también para levantar la inhibición a fines del año pasado. El futbolista debió reintegrarse en una fecha determinada y no lo hizo, aduciendo problemas de traslado y mudanza a Santa Fe. Se presentó pero siempre dejando la sensación de no querer quedarse en el club.
La dirigencia de Colón buscó una salida, ofreciéndole al propio futbolista que se busque club y escuchando un pedido de América de Cali que a Colón le cerraba: préstamo con cargo y con opción. Pero Neris exigió que sea transferido en forma definitiva y no aceptó el pase a préstamo a la importante entidad colombiana, que jugará la Sudamericana.
Ahora se encuentra en un callejón sin salida, con el jugador exigiendo la libertad de contratación sin argumentos sólidos y el club dispuesto a continuar el caso hasta las últimas consecuencias. El presidente Alonso ya ha manifestado en varias ocasiones su fuerte descontento con esta situación y por eso se decidió a seguir el caso, por la vía legal, hasta las últimas consecuencias.
Mientras tanto, un experto en derecho deportivo como es Marcelo Bee Sellares, dio su punto de vista sobre esta situación en su cuenta de X. Yseñaló lo siguiente: “Tema: Neris vs. Colón de Santa FE. El eje del conflicto es determinar si existió “justa causa” en los términos del artículo 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RSTP) de la FIFA. Marco normativo clave: artículo 17 RSTP, que regula las consecuencias de la terminación de contrato sin justa causa. Por lo tanto, el análisis se divide en dos pasos: 1) determinar si hubo o no justa causa para la rescisión; 2) después (si no la hubo), aplicar las consecuencias indemnizatorias y deportivas previstas en el art. 17. ¿Qué se entiende por “justa causa” en la jurisprudencia FIFA? La Cámara de Resolución de Disputas (DRC) y el TAS han establecido que: 1) debe existir un incumplimiento grave del empleador. 2) El incumplimiento debe ser esencial, no meramente accesorio. 3) Debe tornarse intolerable la continuidad del vínculo. Generalmente se exige intimación previa y plazo razonable de subsanación (principio de proporcionalidad). Ejemplos típicos de justa causa reconocida: *Impagos salariales sustanciales y persistentes. *Marginación deportiva sistemática y demostrable. *Violaciones graves de obligaciones contractuales. ¿Qué pasa si NO hay justa causa? Si se concluye que el jugador rescindió sin justa causa: * debe pagar indemnización al club (art. 17). * Puede imponerse sanción deportiva (suspensión de 4 a 6 meses). * El nuevo club puede ser considerado responsable solidario, si ha inducido a la rescisión del contrato. ¿Qué pasa SI HAY JUSTA CAUSA? * No hay indemnización a favor del club. * El jugador queda libre sin sanción. * Puede reclamar salarios adeudados e incluso compensación. En síntesis, el caso no gira en torno al derecho laboral argentino en abstracto, sino a si los hechos invocados encuadran en el estándar internacional de “just cause” del Reglamento de la FIFA”, es lo que expresa Bee Sellares.