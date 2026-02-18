Netflix: Colapinto tendrá foco en la nueva temporada de Drive to Survive

El regreso de Franco Colapinto a la conversación grande de la Fórmula 1 también tendrá pantalla propia. La temporada 8 de Formula 1: Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero en Netflix y, por el tono del tráiler, el argentino aparece entre los nombres que la serie no piensa dejar pasar.
La confirmación de la fecha llegó por canales oficiales ligados al ecosistema F1, que anticipan otra temporada cargada de mercado de pilotos y tensión interna en los equipos. El 2025, además, dejó material “de sobra” para el guion: dentro y fuera de la pista.
Un adelanto que lo pone “en escena”
El punto es claro: Colapinto aparece como una de las caras del anticipo, con imágenes de entrevistas, pasillos y conversaciones de equipo. No es un detalle menor en una serie que suele elegir con cuidado a quién enfoca cuando arma sus relatos principales.
En Argentina, el recorte generó expectativa inmediata: el piloto de Alpine quedó asociado al “detrás de escena” que Drive to Survive vende mejor que nadie, ese que muestra decisiones finas, presión mediática y la cocina de un fin de semana de carrera.
La temporada 8 volverá a apoyarse en esa fórmula: acceso, cámara cerca, y el pulso de una categoría que transformó su narrativa global con Netflix. En ese mapa, Colapinto suma por historia, por contexto y por el interés que despierta en el público de habla hispana.
Qué promete mostrar la temporada 8
Según lo informado por la propia F1, la nueva entrega vuelve sobre la campaña 2025 y sus giros deportivos, con “acción” en pista y en oficinas: lo que se decide en una mesa también corre. Ese es el territorio donde la serie suele encontrar sus mejores episodios.
En ese marco, el material promocional ya instaló que habrá capítulos con protagonistas fuertes del paddock, además de movimientos internos que marcaron agenda. Si el tráiler es una pista, la lupa no estará solo en los campeones: también en los nombres que empujan desde adentro.
Mirá tambiénRussell vuela en Sakhir; Colapinto se consolida en el Top 10 con Alpine
Para Colapinto, el valor agregado es doble. Por un lado, lo expone ante una audiencia masiva que no necesariamente sigue la F1 carrera a carrera. Por el otro, lo pone en una vidriera donde cada gesto —una reunión, una frase, una mirada— se vuelve parte del personaje.
La fecha y la expectativa en Argentina
El estreno del 27 de febrero aparece como una cuenta regresiva para los fanáticos locales, que ya consumieron el tráiler como si fuera una vuelta rápida. El propio calendario de lanzamiento está confirmado y la temporada aterriza, otra vez, antes del arranque del año de carreras.
En las próximas semanas se sabrá cuánto metraje real tendrá Colapinto y en qué episodios aparecerá con más peso. Por ahora, el dato concreto es que Netflix ya lo eligió para mostrarlo: y en Drive to Survive eso suele ser una señal.