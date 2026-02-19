LPF

Newell’s camina hacia dos partidos que marcarán su futuro

Este sábado visita a Banfield, un rival directo en la tabla de los promedios. Y el domingo siguiente recibe a Central, en el clásico de la ciudad, con todo lo que significa para los hinchas. Con solo dos puntos sobre los 15 disputados, la dupla técnica es evaluada partido a partidos