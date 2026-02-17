Newell’s lo empató con un penal sobre la hora ante Riestra y sigue sin ganar

Deportivo Riestra y Newell’s igualaron 1-1 este lunes en el estadio Guillermo Laza, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El partido fue parejo, con pocas situaciones claras y un cierre cargado de tensión.
El local se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo con Nicolás Benegas, tras capitalizar una pelota que quedó suelta en el área luego de un despeje defectuoso de la defensa rosarina.
En el complemento, el trámite no cambió demasiado y el 1-0 parecía encaminado. Newell’s empujó con más voluntad que claridad, buscando el empate en los minutos finales, mientras Riestra intentó sostenerse con orden.
A los 43’ del segundo tiempo llegó la acción decisiva: una infracción dentro del área derivó en penal para la visita. Ignacio Ramírez se hizo cargo y lo cambió por gol para el 1-1 que dejó todo igualado.
Con este resultado, ninguno de los dos pudo cortar la sequía de triunfos en el arranque del campeonato, un dato que empieza a pesar en la tabla anual y obliga a sumar para no quedar relegados en la pelea.
En la próxima fecha, Riestra visitará a Banfield el sábado desde las 17.00. Newell’s, por su parte, recibirá a Huracán el mismo día a partir de las 19.15, con la necesidad de dar el salto que todavía se le niega.