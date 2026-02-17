Torneo Apertura

Newell’s lo empató con un penal sobre la hora ante Riestra y sigue sin ganar

La Lepra rescató un 1-1 ante Deportivo Riestra en el Guillermo Laza por la fecha 5 de la Zona A. Benegas marcó para el local y Ramírez igualó de penal a los 43’ del segundo tiempo.