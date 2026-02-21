Pasión por el ex

Leandro Birollo: del sueño de futbolista a presidente de la Casa Madre

Pasó por Unión, Gimnasia de Ciudadela y Ciclón Racing. Jugó, marcó goles y disfrutó cada instante dentro de la cancha. Muy joven dejó la práctica activa, se reinventó como preparador físico, como técnico, fundó Cosmos FC y hoy conduce la Liga Santafesina de Fútbol. Una historia de vocación, compromiso y amor por el deporte.