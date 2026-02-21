Fútbol Infantil

Nacional cerró su torneo anual con una verdadera fiesta del deporte

El Club Nacional culminó su tradicional certamen de divisiones infantiles con una organización impecable y emociones a flor de piel. Club Atlético Colón se llevó las Copas de Oro, mientras que la Plata quedó repartida entre distintas instituciones. Más allá de los resultados, los grandes protagonistas fueron los chicos y chicas de las categorías 2015, 2016, 2017 y 2018.