Liga Santafesina de Fútbol

El Apertura de la A homenajeará a la Polaca José Luis Burtovoy

La fecha de inicio está prevista para el 14 de marzo, cuando la pelota vuelva a rodar en las distintas canchas de la región con un campeonato que, como cada año, promete emociones fuertes, clásicos vibrantes y la permanente lucha por el protagonismo.