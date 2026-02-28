El Apertura de la A homenajeará a la Polaca José Luis Burtovoy
La fecha de inicio está prevista para el 14 de marzo, cuando la pelota vuelva a rodar en las distintas canchas de la región con un campeonato que, como cada año, promete emociones fuertes, clásicos vibrantes y la permanente lucha por el protagonismo.
Homenaje a José Luis Burtovoy, un tipo querido y respetado por todos. Gentileza.
La jornada del viernes no fue una más. Antes de comenzar con el armado del calendario, hubo un momento cargado de simbolismo: por votación unánime, el próximo certamen llevará el nombre de “José Luis Burtovoy”, en homenaje a quien fuera jugador, técnico y dirigente.
Un homenaje que nace del corazón
Hablar de José Luis “La Polaca” Burtovoy es hablar de una vida atravesada por la pasión. Amante del fútbol en su expresión más genuina, vivió por y para la redonda.
Su compromiso no se limitó a un solo rol: defendió camisetas dentro del campo de juego, dirigió desde el banco con la misma intensidad y asumió responsabilidades dirigenciales siempre con la intención de aportar y construir.
El recordado paso por Unión.
Su familia supo entender que el fútbol no era solo un deporte para él, sino una forma de vida. Ese amor sin fronteras fue transmitido a sus hijos, quienes siguieron el mismo camino, sosteniendo una tradición que hoy forma parte de la identidad de la propia Liga.
El homenaje decidido por la Casa Madre y acompañado por todos los clubes que la integran no es un gesto formal, sino una señal clara de reconocimiento a quien dejó huella en cada espacio que ocupó.
En la memoria colectiva quedarán grabadas las charlas interminables, los consejos oportunos, las discusiones futboleras y, sobre todo, la convicción de que el fútbol es comunidad, pertenencia y sentimiento.
El Torneo Apertura “José Luis Burtovoy” será entonces mucho más que una competencia: será el recordatorio permanente de un hombre que entendió el deporte como herramienta de unión y crecimiento.
Un fixture que promete grandes cruces
Con el homenaje ya establecido, el sorteo del fixture despertó la lógica expectativa entre los dirigentes. La Primera A volverá a presentar un cuadro competitivo, con instituciones históricas y otras que buscan consolidarse entre las principales animadoras del certamen.
La primera fecha ofrecerá encuentros atractivos desde el inicio: Ciclón Norte vs. Juventud Unida. Cosmos vs. Náutico El Quillá. Las Flores II vs. Sanjustino. Academia AC vs. Colón. Sportivo Guadalupe vs. Unión. Newell’s Old Boys vs.
Ateneo Inmaculada. Colón de San Justo vs. La Salle. La Perla del Oeste vs. Gimnasia y Esgrima. Independiente vs. Ciclón Racing. Universidad vs. Deportivo Santa Rosa. Deportivo Nobleza vs. Nacional.
Cada jornada tendrá su atractivo particular. Habrá duelos con historia, enfrentamientos entre candidatos y partidos donde la necesidad de sumar desde el arranque marcará el pulso competitivo.
El equilibrio que caracteriza a la Liga Santafesina vuelve a presentarse como uno de los grandes condimentos: no hay rivales sencillos y cualquier descuido puede pagarse caro.
Joaquín Felizia. 16 goles convertidos por un jugador íntegro que se ha destacado a lo largo del Apertura. Crédito: Luis Cetraro.
Los clubes ya trabajan en la conformación de sus planteles, en la puesta a punto física y en los amistosos de preparación, sabiendo que el margen de error en torneos cortos es mínimo.
El Apertura suele ser determinante para el ánimo institucional y deportivo del año, y nadie quiere resignar terreno en las primeras fechas.
La cuenta regresiva está en marcha. El 14 de marzo será el puntapié inicial de un campeonato que, además de buscar al mejor equipo del semestre, llevará impregnado el recuerdo de un nombre propio que marcó época.
La Liga Santafesina de Fútbol vuelve a convocar a su gente, a sus hinchas y a sus protagonistas, con la certeza de que el fútbol regional sigue latiendo con fuerza.
En cada cancha, en cada tribuna y en cada vestuario, el nombre de José Luis Burtovoy acompañará esta nueva historia que comienza a escribirse. Porque cuando la pasión es verdadera, trasciende el tiempo y se transforma en legado.