Ciclón Racing y El Quillá abren los cuartos con la ilusión en marcha

La Copa Federación de Fútbol masculino ingresa en terreno decisivo y los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol vuelven a escena con la mira puesta en las semifinales.
Laguneros y Tiburones comienzan este fin de semana la serie de Cuartos de Final de la Copa Federación masculina. Ambos ya aseguraron su lugar en la Copa Santa Fe 2026 y ahora van por más. Días, horarios, estadios y designaciones arbitrales para el inicio de una etapa decisiva.
La Copa Federación de Fútbol masculino ingresa en terreno decisivo y los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol vuelven a escena con la mira puesta en las semifinales.
Ciclón Racing y Náutico El Quillá abrirán este fin de semana las series de Cuartos de Final, en una instancia que no sólo define continuidad en el certamen provincial sino que además ya les otorgó un premio mayor: la clasificación a la Copa Santa Fe edición 2026. Haber alcanzado esta ronda no es un dato menor.
En un torneo exigente, que reúne a los mejores equipos de las distintas ligas de la provincia, tanto el Lagunero como el Tiburón han sabido sostener regularidad, carácter y momentos de buen fútbol para meterse entre los ocho mejores.
Ahora, con la tranquilidad del objetivo cumplido en cuanto a la plaza provincial, buscarán dar un paso más y seguir haciendo historia.
El primero en salir a escena será Ciclón Racing. El equipo dirigido por Carlos García viajará este sábado al estadio Antonio Di Giacomo de Arroyo Seco para enfrentar a Unión de esa localidad, en el partido de Ida de los Cuartos de Final.
El encuentro comenzará a las 17, en el último día del mes de febrero, y marcará el inicio formal de la serie.
Para el conjunto santafesino será clave lograr un resultado positivo fuera de casa. La experiencia indica que en este tipo de cruces a dos partidos, cada detalle cuenta: un gol de visitante, un empate trabajado o incluso una derrota por margen mínimo pueden ser determinantes al momento de definir la llave en condición de local.
La terna arbitral estará compuesta por jueces de la Liga Venadense. Juan Espíndola será el árbitro principal, mientras que Franco Gauna y Fernando Sosa cumplirán funciones como asistentes.
Se espera un marco importante en Arroyo Seco, con el local intentando hacerse fuerte en su estadio y un Ciclón que buscará imponer su personalidad y orden táctico.
El equipo de García ha mostrado a lo largo del certamen una identidad clara: solidez defensiva, intensidad en el mediocampo y eficacia en los momentos justos. En esta instancia, la concentración será determinante, sobre todo ante un rival que también llega con méritos propios a esta fase.
La revancha se disputará la semana siguiente en el estadio de Ciclón Racing, donde el elenco santafesino intentará cerrar la serie ante su gente y avanzar a semifinales. El acompañamiento del público será, como siempre, un factor emocional clave.
El domingo será el turno de Náutico El Quillá. Desde las 18 y en el estadio Manuel Reimondes, el equipo conducido por Martín Mazzoni visitará al club Domingo Faustino Sarmiento en el primer capítulo de su serie de Cuartos de Final.
El Quillá ha sido uno de los conjuntos más sólidos del torneo y su clasificación a esta instancia ratifica el crecimiento institucional y deportivo que viene mostrando en las últimas temporadas.
El desafío ahora será trasladar ese rendimiento a un cruce directo, donde la estrategia y la inteligencia táctica adquieren un valor especial.
La terna arbitral estará integrada por representantes de la Liga Rafaelina. Franco Ceballos será el encargado de impartir justicia, acompañado por Lautaro Singer y Nicolás Costamagna como asistentes.
Se trata de una designación que garantiza experiencia para un partido que seguramente tendrá ritmo intenso y momentos de alta tensión.
Para el Tiburón, conseguir un buen resultado en condición de visitante puede marcar el pulso de la serie. Mazzoni ha logrado conformar un plantel equilibrado, con variantes ofensivas y orden en el retroceso, aspectos fundamentales en instancias eliminatorias.
La vuelta se disputará la próxima semana en territorio santafesino. En el caso de El Quillá, el escenario será el club Independiente de Santo Tomé, donde hará las veces de local para definir el pase a semifinales. Allí, el equipo buscará apoyarse en su gente para cerrar la llave y continuar en carrera.
Con la clasificación a la Copa Santa Fe 2026 ya asegurada, tanto Ciclón Racing como El Quillá afrontan estos Cuartos de Final con la motivación intacta.
El objetivo inmediato es meterse entre los cuatro mejores de la provincia, pero también seguir consolidando proyectos deportivos que hoy encuentran respaldo en resultados concretos.
El fin de semana marcará el primer paso de una etapa que promete emociones fuertes. Ida y vuelta, noventa minutos en cada escenario y la ilusión de avanzar. La Copa Federación entra en su tramo más apasionante y los representantes santafesinos están listos para asumir el desafío.