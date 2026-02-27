Copa Federación – Cuartos de Final

Ciclón Racing y El Quillá abren los cuartos con la ilusión en marcha

Laguneros y Tiburones comienzan este fin de semana la serie de Cuartos de Final de la Copa Federación masculina. Ambos ya aseguraron su lugar en la Copa Santa Fe 2026 y ahora van por más. Días, horarios, estadios y designaciones arbitrales para el inicio de una etapa decisiva.