Recreo y una noche a puro fútbol

Ante los disturbios ocurridos entre las parcialidades, luego de la finalización del partido Central Oeste – Defensores en el marco de la 8° Copa Ciudad de Recreo:
Hubo fútbol y luego incidentes que opacaron la fiesta de toda una región. La Perla venció a Cosmos FC y Central Oeste venció 2 a 1 a Defensores.
el Concejo Municipal de Recreo, como institución organizadora del certamen, expresa su repudio y lamenta los hechos acontecidos, reafirmando la esencia del torneo que es la sana competencia, el fomento de la practica deportiva y el encuentro entre clubes de la ciudad.
Además, se pone en conocimiento de la comunidad, que se acompañó a las dos personas que resultaron agredidas, quienes fueron examinadas en efectores de salud y dadas de alta.
Por otro lado, se elevó a la Policía de Santa Fe, la documentación solicitada a fin de ser analizada por las autoridades encargadas del operativo de seguridad.
Ante esto, el cuerpo de concejales esperará el informe de evaluación que realizará la Policía y se analizarán luego como serán los pasos a seguir.
En tanto, en lo estrictamente deportivo, se informa que, en la tarde noche del miércoles 25 de febrero se llevaron a cabo los partidos semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino “Sergio Espíndola” en cancha de Nobleza.
Más de 750 personas acompañaron los cotejos que se disputaron desde las 20 horas.
Primero fue el turno de La Perla – Cosmos, donde el azulgrana ganó por 5 a 0 con goles de Ivo Quiroz, Fernando Márquez, Juan Muntaner, Agustín Vega y Mauro Romero. El cotejo fue arbitrado por Ricardo Spaccesi.
Luego, fue el turno de Central Oeste – Defensores donde el comanche ganó por 2 a 1 con goles de Nahuel Barreto y Nahuel Vera y Fabricio Salteño anotó para “El Defe”. El partido fue arbitrado por Walter Fernández.
Lo recaudado por el ingreso de personas es a beneficio de los cuatro clubes participantes.