Copa ciudad de Recreo: incidentes, policías agredidas y dos heridos

Lo que hasta ese momento había sido una noche de goles y tribunas activas terminó con corridas sobre el césped y uniformados intentando separar a empujones lo que ya era un caos. La semifinal de la Copa Ciudad de Recreo, disputada en la cancha de Nobleza, se deshilachó cerca de las 00:30 cuando la tensión bajó desde las gradas hasta el campo de juego.
El cruce entre Defensores de Recreo y Central Oeste cerraba la jornada, pero el pitazo final no trajo calma. Según fuentes oficiales, un foco de conflicto entre simpatizantes visitantes y futbolistas derivó en un ingreso masivo de personas al terreno. El partido quedó definitivamente en segundo plano.
Policías agredidas
El operativo de seguridad intentó contener el avance y evitar enfrentamientos mayores. En esa maniobra, tres mujeres policías resultaron golpeadas mientras trataban de dispersar a quienes habían saltado el tejido perimetral.
El escenario fue de gritos, empujones y desorden, aunque con un dato que llamó la atención: no se registraron destrozos materiales en las instalaciones del Club Nobleza, sede del torneo.
Dos trasladados y estudios médicos
Minutos después del episodio, una joven de 19 años, identificada como B.A.D., y un hombre de 41, L.J.A., ingresaron al Hospital Protomédico con lesiones atribuibles a los incidentes. Tras una primera evaluación quedaron en observación y luego fueron derivados al Hospital Iturraspe para estudios radiográficos y controles complementarios.
La semifinal terminó con lamentables incidentes. Foto: Gentileza
Desde sectores vinculados a la organización local se escucharon críticas hacia el dispositivo de seguridad montado para el encuentro, especialmente por la dinámica que tomó la salida del público.
Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer responsabilidades por lo sucedido en una noche que pasó de deportiva a judicial en cuestión de minutos.
Comunicado oficial
A continuación, el parte difundido por el Concejo Municipal de Recreo, organizador del certamen, reproducido de manera textual: "8° Copa Ciudad de Recreo: Resultados deportivos de las semifinales y análisis de situación por disturbios
Ante los disturbios ocurridos entre las parcialidades de Central Oeste – Defensores, en el marco de la 8° Copa Ciudad de Recreo, el Concejo Municipal de Recreo, como institución organizadora del certamen, expresa su repudio y lamenta los hechos acontecidos, reafirmando la esencia del torneo que es la sana competencia, el fomento de la practica deportiva y el encuentro entre clubes de la ciudad.
Además, se pone en conocimiento de la comunidad, que se acompañó a las dos personas que resultaron agredidas, quienes fueron examinadas en efectores de salud y dadas de alta.
Por otro lado, se elevó a la Policía de Santa Fe, la documentación solicitada a fin de ser analizada por las autoridades encargadas del operativo de seguridad.
Ante esto, el cuerpo de concejales esperará el informe de evaluación que realizará la Policía y se analizarán luego como serán los pasos a seguir.
Semifinales
En tanto, en lo estrictamente deportivo, se informa que, en la tarde noche del miércoles 25 de febrero se llevaron a cabo los partidos semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino “Sergio Espíndola” en cancha de Nobleza.
Más de 750 personas acompañaron los cotejos que se disputaron desde las 20 horas.
Primero fue el turno de La Perla – Cosmos, donde el azulgrana ganó por 5 a 0 con goles de Ivo Quiroz, Fernando Márquez, Juan Muntaner, Agustín Vega y Mauro Romero. El cotejo fue arbitrado por Ricardo Spaccesi.
Luego, fue el turno de Central Oeste – Defensores donde el comanche ganó por 2 a 1 con goles de Nahuel Barreto y Nahuel Vera y Fabricio Salteño anotó para “El Defe”. El partido fue arbitrado por Walter Fernández.
Lo recaudado por el ingreso de personas es a beneficio de los cuatro clubes participantes."