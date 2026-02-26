En el sur santafesino

Narcotráfico y lavado en Venado Tuerto: confirman la detención de familiares de "Wacho" Maxi

La Justicia resolvió mantener detenidos a Ana V. D. y Rodrigo Ríos tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo expuso pruebas que los conectan con la venta de cocaína, maniobras financieras ilegales y un casino online clandestino. La investigación también reveló amenazas contra el intendente Leonel Chiarella y un plan para atentar contra un jefe policial.