Narcotráfico y lavado en Venado Tuerto: confirman la detención de familiares de "Wacho" Maxi
La Justicia resolvió mantener detenidos a Ana V. D. y Rodrigo Ríos tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo expuso pruebas que los conectan con la venta de cocaína, maniobras financieras ilegales y un casino online clandestino. La investigación también reveló amenazas contra el intendente Leonel Chiarella y un plan para atentar contra un jefe policial.
La madre del narcotraficante Maximiliano “Wacho” Ríos, identificada como Ana V. D., y su hermano Rodrigo seguirán detenidos por decisión judicial, tras una audiencia en la que el fiscal Iván Raposo expuso una serie de elementos que los vinculan a distintas actividades ilícitas en Venado Tuerto.
La investigación sostiene que ambos formaban parte de una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes, principalmente cocaína, y que utilizaban los fondos obtenidos para adquirir dólares en una agencia local y reinvertir en la compra de más droga.
Allanamientos y pruebas clave
Hace pocas semanas, efectivos policiales realizaron un allanamiento en la vivienda ubicada en calle Almafuerte al 1600, donde residían los acusados. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares que resultaron determinantes para la causa.
El fiscal Iván Raposo llevó adelante la investigación.
De acuerdo con la acusación, en los dispositivos se hallaron audios y mensajes de texto que detallan parte del accionar de la banda. Entre los contenidos, se menciona continuar con las amenazas contra el intendente Leonel Chiarella, y un plan para intentar matar al jefe de la Policía de Investigaciones.
La fiscalía sostiene que el dinero recaudado por la comercialización de cocaína era utilizado para adquirir dólares en una agencia no autorizada de Venado Tuerto. Esos fondos, posteriormente, eran destinados a la compra de más droga, en un esquema que permitía sostener y ampliar la operatoria ilegal.
Casino online clandestino
En paralelo, la investigación determinó que Ana V. D. administraba un casino online ilegal denominado “Zeus”. Esta actividad, según la acusación, también formaba parte del entramado delictivo y generaba ingresos adicionales para la organización.
La explotación de juegos de azar sin habilitación constituye un delito y, en este caso, se suma a las imputaciones por narcotráfico, amenazas y maniobras financieras ilegales.
Con los nuevos elementos incorporados al expediente, la Justicia consideró que persisten los riesgos procesales y resolvió mantener la prisión preventiva de ambos acusados mientras continúa la investigación.
La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, en el marco de un expediente que involucra delitos graves.