Ataque de un pitbull en el Fonavi San Jerónimo: "Es el tercer niño que muerde esa perra"
Ocurrió este miércoles en la zona de las manzanas 2 y 3 del complejo habitacional. La abuela del menor denunció que el animal carece de vacunas y que los propietarios, vinculados a la fuerza policial, cuentan con presunta impunidad. "La fiscalía lo descartó como una simple mordedura", lamentó.
Un niño fue agredido por un perro de raza pitbull.
Un grave episodio de violencia animal tuvo lugar en el corazón del Fonavi San Jerónimo, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Un niño resultó con heridas de consideración en su brazo derecho tras ser atacado por una perra de raza pitbull mientras caminaba junto a su abuela y su tío por el sector de las manzanas 2 y 3 del complejo de viviendas durante el mediodía del miércoles.
En diálogo con CyD Litoral, Mónica —abuela del pequeño— brindó detalles del dramático momento vivido alrededor de las 13:30: "La perra salió directamente de una entrada y lo agarró del brazo. Mi hijo de 16 años reaccionó al instante, le pegó una patada y pudo sacarlo; si no, hubiese sido mucho peor".
El niño fue atacado mientras caminaba con su abuela.
Cómo es el estado de salud del niño
La mayor preocupación de la familia radica ahora en las secuelas físicas y el riguroso protocolo médico que debe seguir el menor. Debido a que se constató que el animal no posee ninguna vacuna ni controles sanitarios al día, el niño es quien debe recibir la inmunización de manera reactiva.
"Mi nieto está muy dolorido y asustado. El médico nos explicó que no pueden cerrar la herida todavía; tiene que quedar abierta para que drene por el tema de la saliva del perro", relató Bueno.
Además, detalló el extenso seguimiento que realizarán en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia: "Ayer ya fue vacunado, pero tiene que volver a los 3 días, a los 5, a los 10, a los 15 y hasta los 20 días. Es un proceso largo de curaciones y vacunas permanentes porque el riesgo de infección es alto al no saber qué tiene el animal".
Los casos de ataques de perros pitbull siguen sumando preocupación.
Antecedentes
Lo que más indignación genera entre los vecinos del Fonavi es la reincidencia de estos incidentes. Según el testimonio de la mujer, el animal ya habría protagonizado ataques similares con otros menores del barrio.
"No es el primer caso, ya es el tercero o cuarto. Incluso en el hospital de Niños nos confirmaron que vienen haciendo un seguimiento porque ya han tratado a otros chicos mordidos por esta misma perra", afirmó Monica. Además, describió al animal como un ejemplar que se nota "maltratado" y que circula por los espacios comunes sin los cuidados correspondientes.
Por su parte, desde la Municipalida de Santa Fe y ante la consulta de El Litoral confirmaron que el animal sí cuenta con su esquema de vacunación al día.
Según los registros oficiales, las dosis fueron colocadas en julio pasado durante un dispositivo de vacunación y castración de IMUSA realizado en Barrio Centenario. Asimismo, las autoridades locales informaron que está previsto realizar una inspección presencial en el domicilio del Fonavi este jueves al mediodía para evaluar el estado general y el comportamiento del animal.