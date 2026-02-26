Santa Fe

Ataque de un pitbull en el Fonavi San Jerónimo: "Es el tercer niño que muerde esa perra"

Ocurrió este miércoles en la zona de las manzanas 2 y 3 del complejo habitacional. La abuela del menor denunció que el animal carece de vacunas y que los propietarios, vinculados a la fuerza policial, cuentan con presunta impunidad. "La fiscalía lo descartó como una simple mordedura", lamentó.