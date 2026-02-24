Municipalidad de Santa Fe

Caso Garrafa: condenan al dueño del pitbull a pagar más de un millón de pesos y participar de charlas educativas

La Justicia de Faltas municipal dictó sentencia tras la muerte del querido perro comunitario de Ciudad Universitaria. El infractor deberá abonar una multa de 600 UF ($1.020.600) y cumplir con una sanción accesoria de carácter educativo durante el ciclo lectivo 2026.