Caso Garrafa: condenan al dueño del pitbull a pagar más de un millón de pesos y participar de charlas educativas
La Justicia de Faltas municipal dictó sentencia tras la muerte del querido perro comunitario de Ciudad Universitaria. El infractor deberá abonar una multa de 600 UF ($1.020.600) y cumplir con una sanción accesoria de carácter educativo durante el ciclo lectivo 2026.
“Garrafa”, el perro comunitario de Ciudad Universitaria, era muy querido por la comunidad.
Tras semanas de investigación y un marcado hermetismo administrativo, la Municipalidad de Santa Fe —a través del Tribunal de Faltas— dio a conocer la sentencia para el propietario del perro pitbull que atacó y causó la muerte de "Garrafa", el animal que vivía en el predio de la Ciudad Universitaria y era tutelado por la comunidad académica.
En diálogo con El Litoral, la directora del Tribunal de Faltas, Ana Caprio, confirmó que la sanción económica asciende a 600 Unidades Fijas (UF), lo que representa hoy una suma de $1.020.000. Sin embargo, la resolución trasciende lo pecuniario: el responsable deberá participar de una "pasantía" educativa en escuelas primarias y secundarias de la ciudad.
Imagen del muy querido y recordado "Garrafa", víctima del ataque mortal de un pitbull.
Los detalles de la condena y el "arrepentimiento" del infractor
Según explicó Caprio, el dueño del animal compareció a las audiencias y reconoció su responsabilidad en los hechos. "Se tuvo en cuenta la postura del infractor de afrontar la responsabilidad y mostrar arrepentimiento. Si el juez nota que hay reflexión y concientización, eso se valora al momento de fijar el monto", señaló la funcionaria, aclarando que la multa máxima por este tipo de faltas podría haber alcanzado los 3 millones de pesos.
La condena incluye una pena accesoria inédita para este tipo de casos: el infractor está obligado a asistir a seis charlas dictadas por el Imusa en establecimientos educativos durante el año 2026. "En la mayoría será en calidad de oyente, pero también, dada su actitud, se buscará que pueda contar su experiencia a los alumnos para generar conciencia sobre lo que le pasó y las consecuencias de su inconducta", detalló la directora.
Desde el Ejecutivo municipal, bajo los lineamientos del intendente Juan Pablo Poletti, se insistió en que este caso fue tomado como "emblemático" debido a la enorme conmoción social que generó la pérdida de Garrafa. "Es una pérdida para todos los santafesinos. El intendente nos pidió investigar a fondo para lograr un mayor orden y convivencia", afirmó Caprio.
La funcionaria recordó que la normativa de tenencia responsable es estricta, especialmente para razas potencialmente peligrosas: "Deben circular con correa y bozal. Pero incluso con animales pequeños, la precaución debe ser total; un perro suelto puede causar desde un ataque hasta un accidente de tránsito con un ciclista".
La Municipalidad de Santa Fe dio a conocer la sanción para el dueño del perro agresor.
Justicia Administrativa vs. Justicia Penal
Ante la consulta sobre si existen antecedentes de sanciones similares por ataques a personas, Caprio aclaró la distinción de competencias. "Cuando hay lesiones a humanos, interviene la Justicia Penal. Este es un caso de justicia administrativa de faltas que vamos a utilizar para difundir con mayor énfasis el cumplimiento de las normas de convivencia", concluyó.
La resolución marca un antes y un después en la aplicación del Código de Faltas local en materia de animales, buscando que la muerte de Garrafa no sea solo una estadística, sino un punto de inflexión en la responsabilidad ciudadana.