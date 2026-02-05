La Municipalidad de Santa Fe sancionará al dueño del pitbull que mató a “Garrafa”

La Municipalidad de Santa Fe informó que notificó al propietario del pitbull involucrado en la muerte de “Garrafa”, el perro comunitario de Ciudad Universitaria que fue atacado el lunes. La actuación se inició a partir de una denuncia realizada a la línea de atención ciudadana 0800-777-5000.
Desde la Dirección de Control indicaron que se constató una infracción a la Ordenanza N° 11.180, que obliga al registro de perros considerados potencialmente peligrosos y establece su circulación con bozal y correa en la vía pública. También se relevó que el animal no contaba con la vacuna antirrábica anual correspondiente.
Infracción a la ordenanza y posible sanción
El director del Instituto Municipal de Salud Animal, Pablo Ortíz, atribuyó el episodio a una conducta negligente del tutor del animal. “Esto se podría haber evitado”, sostuvo, al referirse al cumplimiento de las normas de tenencia responsable.
El caso quedó bajo evaluación del Tribunal de Faltas Municipal, que podrá aplicar sanciones económicas y, además, horas de trabajo comunitario. También se prevé la participación del propietario en charlas sobre tenencia responsable, como parte de las medidas previstas ante este tipo de situaciones.
Normas para circular en espacios públicos
Ortíz señaló que el Municipio mantiene señalización en espacios públicos sobre pautas de circulación de mascotas y recordó la obligación de llevar correa, bozal cuando corresponda, y la recolección de residuos. Además, enfatizó la importancia del cumplimiento de normas para prevenir riesgos hacia otros animales y personas.
La Ordenanza N° 11.180 fue sancionada por el Concejo Municipal en abril de 2006 y dispone que deben registrarse los animales que, por tipología racial, características morfológicas o adiestramiento, tengan capacidad potencial de causar lesiones. También fija condiciones de seguridad para su traslado y permanencia en la vía pública.
El ataque en Ciudad Universitaria
El hecho ocurrió el lunes por la mañana en Ciudad Universitaria, cuando “Garrafa” fue atacado por un pitbull que circulaba con su propietario sin bozal ni correa, según informó el Municipio. Las heridas sufridas por el perro comunitario le provocaron la muerte.
El episodio tuvo repercusión en redes sociales y generó expresiones de dolor en la comunidad universitaria, donde el animal era conocido y apreciado.
Cierre informativo: El expediente continuará su curso en el Tribunal de Faltas Municipal, que definirá el alcance de las sanciones previstas por la normativa vigente y las medidas complementarias vinculadas a tenencia responsable.