Tras el ataque en Ciudad Universitaria

La Municipalidad de Santa Fe sancionará al dueño del pitbull que mató a “Garrafa”

El Municipio notificó al propietario del perro por infringir la Ordenanza 11.180: no estaba registrado y circulaba sin bozal ni correa. Además, no tenía vacuna antirrábica al día.