Harán otra mega compactación en Santa Fe: cuántas motos se desguazarán y qué hacer para "rescatarlas"
El Corralón Municipal sufre una sobresaturación de vehículos retenidos. Advierten sobre “un importante peligro de contaminación por la fuga de fluidos y combustibles”. Y “riesgos” para la salud y el ambiente. Hay un plazo perentorio.
El municipio dispuso el procedimiento por el alto impacto ambiental. Crédito: Flavio Raina
En concreto, la compactación se realizará el próximo 17 de febrero. Son 84 motos cuyos modelos van del 2 de octubre de 2022 al 15 de febrero de 2025. En los anexos de la resolución todas figuran como “retenidas”, tanto en los operativos de control vial municipal como por la Policía. Nunca fueron retiradas por sus dueños.
El edicto con la resolución en cuestión ya está publicado en el Boletín Electrónico Oficial del municipio; debe publicarse además en este diario El Litoral y en la web de la Municipalidad con una antelación mínima de diez días a la fecha de la compactación.
Además, “se dará intervención a Escribanía Municipal a fin de constatar el debido procedimiento dispuesto; y por intermedio de la subsecretaría de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, se debe comunicar (la compactación) a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor”, entre otros trámites administrativos.
Los fundamentos
Dichos vehículos se encuentran retenidos “no sólo en virtud de los procedimientos de control realizados en distintos operativos a cargo de la Dirección General de Tránsito y del retiro de vehículos abandonados en la vía pública, sino que también por aquellos retenidos por la Policía provincial y ubicados en el Depósito Municipal”, aduce la resolución.
Esto va en línea con lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 0460/2022 -que permite a la policía santafesina retener motos si no se logra acreditar su dominio- y el convenio de colaboración suscripto el 12 de abril 2022 entre la Municipalidad y el ministerio de Seguridad provincial (Decreto D.M.M. N° 00114/2022).
El referido convenio fue firmado entre el municipio capitalino y la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), con la intención de habilitar la posibilidad de compactar más vehículos en el Corralón Municipal.
10 días. Ya corre el plazo para recuperar alguno de los vehículos a reducir. Crédito: Archivo
La Dirección General de Tránsito “acompañó el listado de motovehículos retenidos por personal policial y municipal, resguardados en el depósito municipal, junto con las planillas de verificación física de cada unidad, realizadas por personal de la Planta Verificadora de Automotores provincial, la cual sugirió realizar el trámite de descontaminación y compactación”, agrega luego.
Alto riesgo medioambiental
Pero el punto saliente de esta medida, más allá de la sobresaturación de vehículos retenidos y la consiguiente escasez de espacio físico en el DVR, está la cuestión medioambiental, que preocupa a las autoridades municipales.
En contexto, se solicitó a la secretaría de Gestión Urbana y Ambiente la elaboración de un informe de impacto ambiental respecto del Corralón Municipal, en relación con listado de los motovehículos que serán compactados el día 17 de febrero.
En el informe de impacto ambiental, se advirtió la existencia de un “importante riesgo de contaminación, tanto del suelo como de la atmósfera, como consecuencia de la fuga de fluidos, lubricantes, combustibles, y otros provenientes de las piezas mecánicas de los vehículos retenidos, todo lo cual genera riesgos para la salud humana y el ambiente”, añade después.
Con todo, en virtud de los riesgos advertidos en dicho informe por la acumulación de vehículos, “tanto para el ambiente, salud y seguridad de los trabajadores y vecinos del lugar, resulta necesario adoptar las medidas urgentes sugeridas, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Provincial N° 11.856”, sentencia la resolución.
Hay una sobresaturación de vehículos en el DVR. Crédito: Guillermo Di Salvatore
La Asistencia Legal de la secretaría de Gobierno, Control, Movilidad y Seguridad Ciudadana señaló que “de conformidad a las facultades y deberes otorgados al municipio mediante la Ley Orgánica de las Municipalidades N° 2.756” (Ordenanza N° 12.916 y Ley Provincial N° 11.856 (a la cual el municipio está adherida), no se encontraron objeciones para la nueva compactación.
Dicho todo esto, se resolvió como pertinente “realizar el procedimiento sugerido por el Director Ejecutivo de Control de Tránsito, Seguridad Vial y Transporte para llevar adelante las tareas de descontaminación, desguace y compactación”.
También se destaca que en razón del “principio de transparencia” y la necesidad de “garantizar la defensa de los derechos” que pudieran tener algunos particulares sobre los bienes a compactar, se estimó necesario “dar la publicidad pertinente con una antelación no menor a diez días, antes de la compactación”.
Esto último implica que aquel interesado en regularizar la situación de su motovehículo antes de que éste sea reducido a chatarra, está a tiempo de hacerlo.
Finalmente, Escribanía Municipal constatará el debido procedimiento de descontaminación, desguace y compactación. Por todo lo expuesto, la resolución sugiere “dar continuidad al proceso de reducción a chatarra del listado de 84 motovehículos”, como se dijo, el 17 de febrero próximo.