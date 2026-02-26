Liga Santafesina de Fútbol pone en marcha el Torneo de Verano Infantil

Concluido recientemente el certamen para las Inferiores Menores, la Liga Santafesina de Fútbol renueva la ilusión y vuelve a convocar a las familias del fútbol formativo para tres jornadas que prometen emoción, compañerismo y mucho entusiasmo.
La Casa Madre del fútbol regional dará inicio este viernes al esperado Torneo de Verano destinado a las Divisiones Infantiles. La cita se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido, con la participación de un gran número de chicos de las categorías 2015, 2016 y 2017.
Concluido recientemente el certamen para las Inferiores Menores, la Liga Santafesina de Fútbol renueva la ilusión y vuelve a convocar a las familias del fútbol formativo para tres jornadas que prometen emoción, compañerismo y mucho entusiasmo.
Desde este viernes y hasta el domingo, el complejo Nery Alberto Pumpido será escenario de un verdadero festival deportivo, donde el objetivo principal no será solamente competir, sino compartir y disfrutar.
La organización confirmó que serán doce las canchas especialmente acondicionadas dentro del predio para garantizar el normal desarrollo de la Fase de Grupos.
Cada espacio fue preparado con antelación para brindar comodidad y seguridad a los pequeños futbolistas, quienes vivirán una experiencia inolvidable en un entorno pensado exclusivamente para ellos.
El Torneo de Verano Infantil se disputará durante tres jornadas intensas. Las categorías 2015, 2016 y 2017 tendrán la oportunidad de medirse entre sí en una competencia que, más allá de los resultados, apunta a fortalecer valores como el respeto, la amistad y el trabajo en equipo.
La Casa Madre ya dio a conocer el fixture completo de la Fase de Grupos, lo que permite a cada institución organizar su logística y acompañamiento.
Como es habitual en este tipo de encuentros, se espera una importante presencia de familias, que acompañarán a los chicos desde las primeras horas del día, generando un marco festivo en cada rincón del predio.
El formato de disputa contempla una etapa inicial por grupos, asegurando que todos los equipos puedan disputar varios partidos y que cada niño tenga la oportunidad de sumar minutos en cancha.
La intención es que nadie quede al margen de la experiencia y que el torneo sea, ante todo, una celebración del fútbol infantil.
El escenario elegido vuelve a ser el predio Nery Alberto Pumpido, un espacio que se ha consolidado como uno de los principales centros deportivos de la región.
Allí, las doce canchas estarán distribuidas estratégicamente para permitir el desarrollo simultáneo de encuentros, optimizando tiempos y garantizando dinamismo en la programación.
El acondicionamiento incluyó demarcación reglamentaria adaptada a las categorías infantiles, zonas de descanso, espacios para hidratación y sectores destinados al público.
Todo fue diagramado para que la experiencia sea ordenada y segura, tanto para los jugadores como para los acompañantes.
Desde la organización destacaron la importancia de sostener este tipo de iniciativas en el calendario anual. El Torneo de Verano no solo marca el cierre simbólico de la temporada estival, sino que también funciona como antesala de las competencias oficiales que se desarrollarán a lo largo del año.
Para muchos chicos, será su primer contacto con un torneo organizado por la Liga, lo que representa un paso significativo en su formación deportiva.
Además, estos encuentros permiten a los clubes fortalecer el sentido de pertenencia y consolidar sus proyectos formativos. Cada institución trabaja durante el año para que sus divisiones infantiles tengan espacios de crecimiento, y este tipo de certámenes refuerza ese esfuerzo colectivo.
En el fútbol infantil, el resultado es apenas una parte de la historia. Lo verdaderamente importante es el proceso, la sonrisa después de un gol, el abrazo tras una jugada compartida y la enseñanza que deja cada partido.
El Torneo de Verano de la Liga Santafesina se inscribe en esa lógica: promover el juego limpio y el disfrute por encima de cualquier estadística.
Durante tres días, el predio se llenará de camisetas de distintos colores, botines que apenas alcanzan el césped y sueños que comienzan a tomar forma.
Para muchos chicos será la oportunidad de representar por primera vez a su club en un torneo organizado, de sentir el cosquilleo previo al inicio de un partido y de escuchar su nombre alentado desde la tribuna improvisada.
La Liga, por su parte, ratifica su compromiso con el desarrollo del fútbol formativo, entendiendo que allí se siembran las bases del deporte del futuro.
El Torneo de Verano Infantil no solo abre el calendario para las categorías más pequeñas, sino que también reafirma la apuesta por un crecimiento sostenido y organizado.
Desde este viernes, la pelota volverá a rodar en el Nery Alberto Pumpido y, con ella, comenzará una nueva historia para cientos de chicos que encontrarán en el fútbol un espacio para aprender, compartir y soñar.
La cuenta regresiva ya terminó: el Torneo de Verano Infantil está listo para comenzar.