En el Predio Nery Pumpido

Liga Santafesina de Fútbol pone en marcha el Torneo de Verano Infantil

La Casa Madre del fútbol regional dará inicio este viernes al esperado Torneo de Verano destinado a las Divisiones Infantiles. La cita se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo en el predio Nery Alberto Pumpido, con la participación de un gran número de chicos de las categorías 2015, 2016 y 2017.