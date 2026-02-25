Nacional abre las puertas de su Escuelita y convoca a niños y niñas de 4 a 12 años

En el corazón del sur de la ciudad, el club Nacional vuelve a ratificar su compromiso con el deporte formativo y la integración social.
El club Nacional, ubicado en Urquiza y J. J. Paso de la ciudad de Santa Fe, lanzó la convocatoria para sumarse a la Escuelita de Fútbol. La propuesta apunta a chicos y chicas que quieran dar sus primeros pasos en este deporte, en un espacio formativo que crece año tras año y que hoy completa sus categorías infantiles e inferiores.
En el corazón del sur de la ciudad, el club Nacional vuelve a ratificar su compromiso con el deporte formativo y la integración social.
A través de la Secretaría de Escuelita, la institución invita a todos los niños y niñas de entre 4 y 12 años a formar parte de la Escuelita de Fútbol, una propuesta que combina aprendizaje, contención y el disfrute del juego en un entorno seguro.
La convocatoria está abierta para quienes deseen iniciarse en el fútbol desde edades tempranas, con un enfoque que prioriza la formación integral por encima de la competencia.
Los interesados podrán comunicarse con Luciana Marzo al teléfono 342 5 234967, quien brindará toda la información necesaria sobre días, horarios y requisitos de inscripción.
“La idea es invitar a los niños y niñas del barrio y a todos aquellos que quieran participar del fútbol de Nacional desde el inicio. Acá tenemos un lugar maravilloso, además de la cancha principal y la auxiliar, contamos con las canchas de Fútbol 5.
Hoy estamos terminando de conformar todas las categorías de infantiles y también de inferiores, y por eso hacemos un llamado para los más chiquitines para que comiencen a dar sus primeros pasos en un deporte tan lindo como es el fútbol”, anticipó Andrea Ledesma, presidenta del club.
Nacional vive días de intensa actividad. Cada jornada, el movimiento de chicos, familias y profesores le da vida a un predio que se consolida como punto de encuentro para el barrio.
El fútbol se lleva todas las miradas, pero no es la única disciplina que se practica en la institución. El fútbol femenino y el hockey también forman parte de una propuesta deportiva amplia, que refleja el crecimiento sostenido del club en los últimos años.
La Escuelita se ha transformado en una verdadera puerta de entrada a la vida institucional. Allí, los más pequeños comienzan a familiarizarse con la pelota, aprenden las primeras nociones técnicas y, sobre todo, incorporan valores fundamentales como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.
El objetivo no es solamente formar jugadores, sino también personas comprometidas y solidarias.
El cuerpo de profesores trabaja con planificación y seguimiento permanente, adaptando las actividades a cada franja etaria. Desde los 4 años, los chicos comienzan con ejercicios lúdicos que estimulan la coordinación y el vínculo con el balón, mientras que los mayores ya incorporan conceptos tácticos y mayor dinámica de juego.
La semana pasada, Nacional volvió a demostrar su capacidad organizativa con la realización del tercer campeonato de fútbol infantil, un evento que convocó a cientos de niños y a un importante marco de público que acompañó cada jornada.
Familias enteras se acercaron al predio para disfrutar de partidos cargados de entusiasmo, goles y festejos que quedarán en la memoria de los más chicos.
Ese espíritu comunitario es una de las marcas distintivas de la institución. Nacional se define como un club de puertas abiertas, dispuesto a recibir a cada niño y niña que quiera sumarse, sin distinción. La premisa es clara: brindar un espacio donde el deporte sea herramienta de inclusión y crecimiento.
Con las categorías infantiles e inferiores en plena conformación, la Escuelita ya se encuentra en marcha y continúa sumando interesados. Las prácticas se desarrollan en un entorno cuidado, con infraestructura adecuada y el acompañamiento permanente de la comisión directiva.
Para quienes sueñan con empezar a patear la pelota, hacer nuevos amigos y vestir los colores de los Albos del Sur, esta es la oportunidad. La invitación está hecha y el club Nacional espera con las puertas abiertas a los futuros protagonistas del fútbol santafesino.