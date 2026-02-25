Fútbol infantil

Nacional abre las puertas de su Escuelita y convoca a niños y niñas de 4 a 12 años

El club Nacional, ubicado en Urquiza y J. J. Paso de la ciudad de Santa Fe, lanzó la convocatoria para sumarse a la Escuelita de Fútbol. La propuesta apunta a chicos y chicas que quieran dar sus primeros pasos en este deporte, en un espacio formativo que crece año tras año y que hoy completa sus categorías infantiles e inferiores.