Coliseo fue una máquina de goles y se metió en cuartos junto a Colón

La Copa Federación de Fútbol, en su rama femenina, sigue entregando grandes noticias para los equipos de la capital provincial.
Las romanas golearon 6 a 1 a Libertad de San Jerónimo Norte, cerrando la fase como líderes con 17 tantos a favor y apenas dos en contra y celebrando a lo grande la clasificación. Por su parte, Colón cayó 1 a 0 ante Argentino de San Lorenzo en su cancha, pero también logró el pasaje a los cuartos de final.
Este fin de semana dejó una contundente demostración de poderío ofensivo por parte de Coliseo y, al mismo tiempo, la confirmación de que Colón de Santa Fe continúa en carrera pese a un traspié en condición de local.
En una tarde que quedará grabada por la eficacia y el juego colectivo, Coliseo superó con autoridad a Libertad de San Jerónimo Norte por 6 a 1 y selló su clasificación a los cuartos de final como puntero de su zona.
El conjunto de las romas fue ampliamente superior y volvió a exhibir una de sus principales virtudes en el certamen: la contundencia en el área rival.
Los goles de la goleada fueron convertidos por Gisela Hernández, Lucrecia Ojeda —en dos oportunidades—, Elisabet Barbona, Lisbeth López y Eluney Cagna.
Para Libertad descontó María Barlasino, aunque el tanto no alcanzó para cambiar el rumbo de un partido que siempre tuvo a las santafesinas como claras dominadoras.
El triunfo no solo significó el pasaje a la próxima instancia, sino que además confirmó la gran campaña de Coliseo en la fase de grupos. El equipo cerró esta etapa con 17 goles a favor y apenas dos en contra, números que hablan por sí solos del equilibrio entre ataque y defensa.
A lo largo de los encuentros disputados, el elenco mostró variantes ofensivas, dinámica en el mediocampo y solidez defensiva. La capacidad para distribuir el goleo entre varias futbolistas también es un dato alentador: no depende de una sola jugadora, sino que el protagonismo se reparte y eso potencia el funcionamiento colectivo.
Frente a Libertad de San Jerónimo Norte, el equipo impuso condiciones desde el inicio, manejó los tiempos del partido y supo golpear en los momentos justos.
La diferencia en el marcador se fue ampliando con el correr de los minutos, reflejando lo que sucedía en el campo de juego. Cada avance llevaba sensación de peligro y la contundencia terminó inclinando definitivamente la balanza.
El pitazo final desató el festejo. Cuerpo técnico, jugadoras y allegados celebraron con entusiasmo una clasificación que es fruto del trabajo sostenido.
Terminar primeras en la zona no es un detalle menor: es el resultado de una planificación seria y de un grupo que entendió cómo competir en un torneo exigente.
Por su parte, Colón de Santa Fe no pudo hacerse fuerte en su cancha y cayó por 1 a 0 ante Argentino de San Lorenzo. Sin embargo, más allá del resultado adverso, el equipo sabalero consiguió la clasificación a los cuartos de final, cumpliendo así el objetivo de avanzar de fase.
El partido fue parejo y disputado. Argentino logró marcar la diferencia mínima y luego sostuvo la ventaja hasta el final. Colón buscó por distintos caminos, intentó llegar al empate, pero no logró vulnerar la defensa visitante.
A pesar de la derrota, el balance general de la etapa es positivo, ya que el conjunto rojinegro logró meterse entre los ocho mejores del certamen.
El crecimiento del fútbol femenino en las instituciones santafesinas se ve reflejado en este tipo de competencias. Tanto Coliseo como Colón demostraron que están a la altura del desafío y que pueden ser protagonistas.
Ahora deberán esperar la confirmación de sus próximos rivales para afrontar los cuartos de final, instancia que marcará un nuevo desafío en el camino hacia el título.
Con realidades distintas en esta última jornada —una goleada y una caída—, ambos equipos celebran lo mismo: seguir en carrera en la Copa Federación.
El sueño continúa y Santa Fe mantiene vivas sus ilusiones en un torneo que no da respiro y que exige concentración, carácter y ambición en cada presentación.