Copa Federación – Fútbol Femenino

Coliseo fue una máquina de goles y se metió en cuartos junto a Colón

Las romanas golearon 6 a 1 a Libertad de San Jerónimo Norte, cerrando la fase como líderes con 17 tantos a favor y apenas dos en contra y celebrando a lo grande la clasificación. Por su parte, Colón cayó 1 a 0 ante Argentino de San Lorenzo en su cancha, pero también logró el pasaje a los cuartos de final.