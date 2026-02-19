Fútbol femenino

Unión hizo historia: sus jugadoras firmaron los primeros contratos profesionales

En un paso trascendental para la institución y para el desarrollo del fútbol femenino, las futbolistas rojiblancas rubricaron sus primeros vínculos profesionales de cara a la nueva temporada en Primera División. Un hecho que marca un antes y un después y que proyecta nuevos sueños para las generaciones que vienen.