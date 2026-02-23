El miércoles se juegan las Semifinales de la Copa Ciudad de Recreo
Si el tiempo lo permite, este miércoles se disputarán las semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola”. En cancha de Nobleza, La Perla enfrentará a Cosmos desde las 20 y, a las 22, Defensores se medirá ante Central Oeste.
El Concejo Municipal de Recreo invita a los partidos semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola” que se llevarán a cabo el miércoles 25 de febrero, en cancha de Nobleza. Desde las 20 horas, jugarán La Perla – Cosmos y desde las 22 horas, harán lo propio Defensores – Central Oeste.
Las entradas tienen un valor de 4.000 pesos para mayores de 12 años. Menores de 12 años y personas con discapacidad, presentando el CUD, no abonan ingreso. Lo recaudado se divide por partes iguales entre los clubes participantes de cada jornada. Sólo se venderán en puerta.
No se podrá ingresar conservadoras, bebidas alcohólicas ni pirotecnia audible. Habrá servicio de buffet. Se puede llevar sillones.
Incidencias. Gentileza.
Las hinchadas, por separado
l ingreso de hinchadas se realiza de la siguiente manera: Sector local: Cosmos – Central Oeste. Sector visitante: La Perla – Defensores. Cortes al tránsito. En inmediaciones de la Cancha del Deportivo Nobleza se realizarán cortes al tránsito por lo que se pide respetar el ordenamiento e indicaciones qué dispongan los agentes de tránsito.
En Nobleza. Crédito: El Litoral.
Partido Final
La jornada final se llevará a cabo el domingo 1 de marzo, en cancha de La Perla. Desde las 17 horas, se jugará el partido por el tercer puesto y a las 19 horas será la final.
Es importante destacar que la octava edición es acompañada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Recreo.