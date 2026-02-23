#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Torneo de Verano

El miércoles se juegan las Semifinales de la Copa Ciudad de Recreo

Si el tiempo lo permite, este miércoles se disputarán las semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola”. En cancha de Nobleza, La Perla enfrentará a Cosmos desde las 20 y, a las 22, Defensores se medirá ante Central Oeste.

Cosmos FC. Gentileza.Cosmos FC. Gentileza.
Seguinos en
Por: 

El Concejo Municipal de Recreo invita a los partidos semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola” que se llevarán a cabo el miércoles 25 de febrero, en cancha de Nobleza. Desde las 20 horas, jugarán La Perla – Cosmos y desde las 22 horas, harán lo propio Defensores – Central Oeste.

Las entradas tienen un valor de 4.000 pesos para mayores de 12 años. Menores de 12 años y personas con discapacidad, presentando el CUD, no abonan ingreso. Lo recaudado se divide por partes iguales entre los clubes participantes de cada jornada. Sólo se venderán en puerta.

No se podrá ingresar conservadoras, bebidas alcohólicas ni pirotecnia audible. Habrá servicio de buffet. Se puede llevar sillones.

Gran expectativa. La Perla y Cosmos animarán la gran final de la séptima edición.Incidencias. Gentileza.

Las hinchadas, por separado

l ingreso de hinchadas se realiza de la siguiente manera: Sector local: Cosmos – Central Oeste. Sector visitante: La Perla – Defensores. Cortes al tránsito. En inmediaciones de la Cancha del Deportivo Nobleza se realizarán cortes al tránsito por lo que se pide respetar el ordenamiento e indicaciones qué dispongan los agentes de tránsito.

La Perla vs Nobleza. Otro gran atractivo para un viernes por la noche. Crédito: Luis CetraroEn Nobleza. Crédito: El Litoral.

Partido Final

La jornada final se llevará a cabo el domingo 1 de marzo, en cancha de La Perla. Desde las 17 horas, se jugará el partido por el tercer puesto y a las 19 horas será la final.

Es importante destacar que la octava edición es acompañada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Recreo.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Pasión Liga

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro