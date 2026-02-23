Torneo de Verano

El miércoles se juegan las Semifinales de la Copa Ciudad de Recreo

Si el tiempo lo permite, este miércoles se disputarán las semifinales de la 8° Copa Ciudad de Recreo “Sergio Espíndola”. En cancha de Nobleza, La Perla enfrentará a Cosmos desde las 20 y, a las 22, Defensores se medirá ante Central Oeste.