Las santafesinas pisan fuerte en la Copa: Coliseo y Colón ya tienen rival en los Playoffs

Las representantes de la Liga Santafesina sellaron su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Federación. Coliseo terminó primero en su zona y definirá la serie como local ante Sportivo Matienzo de Pujato, mientras que Colón avanzó como uno de los mejores segundos y se medirá con Defensores de la Costa de Avellaneda.
La fase de grupos quedó atrás y ahora comienza el tramo decisivo. La Copa Federación, en su rama femenina, entró en etapa de definiciones y las representantes de la Liga Santafesina ya conocen el camino que deberán recorrer en los Playoffs.
Con realidades distintas pero con el mismo objetivo, tanto Coliseo como Colón se metieron entre los mejores equipos del certamen provincial y afrontarán cruces exigentes en busca de un lugar en Cuartos de Final.
La jornada del domingo fue determinante. Las Romanas ratificaron todo lo bueno que habían mostrado a lo largo de la fase inicial y cerraron su participación con autoridad.
Las Sabaleras, en cambio, vivieron una tarde más apretada: el resultado adverso en el último partido les impidió quedarse con el primer puesto de su grupo, aunque la clasificación terminó llegando por mérito propio, al ubicarse entre los dos mejores segundos de la competencia.
El presente de Coliseo invita a la ilusión. Tras vencer a Libertad de San Jerónimo Norte en la fecha decisiva, el equipo santafesino culminó en la primera colocación de la Zona 2 y aseguró su pasaje a los Octavos de Final con números que respaldan su rendimiento.
Orden, contundencia y solidez defensiva fueron las claves de un conjunto que supo imponer condiciones en cada presentación.
Ahora, el desafío será frente a Sportivo Matienzo de Pujato, representante de la Liga Casildense. La serie se definirá en condición de local para Coliseo, un detalle no menor teniendo en cuenta el acompañamiento que el equipo ha recibido y la fortaleza que supo construir en casa.
Jugar el partido decisivo ante su gente puede transformarse en un plus anímico en una instancia donde los márgenes de error se reducen al mínimo.
El cuerpo técnico confía en mantener la identidad que le permitió quedarse con la cima del grupo.
La intensidad en la recuperación, la presión alta y la capacidad para lastimar en los metros finales son herramientas que Coliseo buscará repetir ante un rival que también llega con credenciales importantes. La llave promete ser pareja y de alto voltaje.
Para Club Atlético Colón la clasificación tuvo un sabor distinto. La derrota en el último compromiso ante Argentino de San Lorenzo le impidió conservar el liderazgo de la Zona 3 y sembró incertidumbre hasta el cierre de la jornada.
Sin embargo, el conjunto rojinegro logró meterse en la próxima instancia al ubicarse entre los dos mejores segundos de la fase inicial.
Más allá del traspié, el balance general es positivo. Colón mostró pasajes de buen fútbol y carácter competitivo a lo largo del grupo, atributos que serán indispensables en la serie que se viene.
En Octavos de Final se medirá ante Defensores de la Costa, equipo de la Liga Reconquistense, y el cruce se definirá en Avellaneda.
La condición de visitante en el partido decisivo exigirá concentración máxima y temple. El plantel sabalero sabe que deberá sostener la intensidad durante los 180 minutos y evitar distracciones, especialmente en los tramos finales, donde en el último encuentro se le escaparon puntos valiosos.
La experiencia acumulada en la fase de grupos puede convertirse en aprendizaje y fortaleza para afrontar lo que viene.
Con dos representantes en carrera, la Liga Santafesina vuelve a tener protagonismo en el ámbito provincial. La Copa Federación ingresa en una etapa donde cada detalle cuenta y donde los sueños comienzan a tomar forma concreta.
Coliseo y Colón ya conocen a sus rivales; ahora será tiempo de demostrar, dentro de la cancha, que están preparadas para dar un paso más en busca de la gloria.