Copa Federación – Fútbol Femenino

Las santafesinas pisan fuerte en la Copa: Coliseo y Colón ya tienen rival en los Playoffs

Las representantes de la Liga Santafesina sellaron su clasificación a los Octavos de Final de la Copa Federación. Coliseo terminó primero en su zona y definirá la serie como local ante Sportivo Matienzo de Pujato, mientras que Colón avanzó como uno de los mejores segundos y se medirá con Defensores de la Costa de Avellaneda.