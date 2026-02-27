Este sábado desde las 20.30

¡Nada de descarrilar, Colón!: llega Ferro a un Cementerio repleto

El Sabalero arrancó el 2026 con la media inglesa ideal: le ganó de local a Madryn y empató con Central Norte en Salta. Ahora, tercera estación en la temporada: otra vez con la obligación de buscar el partido contra el verde de Caballito.