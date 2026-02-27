¡Nada de descarrilar, Colón!: llega Ferro a un Cementerio repleto
El Sabalero arrancó el 2026 con la media inglesa ideal: le ganó de local a Madryn y empató con Central Norte en Salta. Ahora, tercera estación en la temporada: otra vez con la obligación de buscar el partido contra el verde de Caballito.
Con un marco que volverá a referenciarse como multitudinario, la nochecita del sábado en Santa Fe tendrá temblor en el sur de la ciudad. Colón, que está invicto con media inglesa ideal, recibirá a otro grande encadenado en el ascenso y que supo alcanzar, como el Sabalero, la gloria eterna: el Ferro de Caballito...el Ferro de Griguol. ¿El horario?: 20.30.
La gente juega: Número 12
Sin dudas, la gente, desde afuera, juega “su partido” y los jugadores lo saben. “El recibimiento en la primera fecha fue espectacular. La gente genera un plus que no tienen todos los equipos, y eso lo tenemos que aprovechar para quedarnos con los tres puntos.
Hacer pesar la localía. Foto: El Litoral. Foto: Fernando Nicola
"Es fundamental sumar de local y aprovechar la energía que nos transmite el estadio”, expresó uno de los dos “5” como Ignacio Antonio.
La semana, después del largo retorno (finalmente por tierra) desde Salta, se prolongó con las dudas acerca de las presencias de “Nacho” Lago (tobillo) y Alan Bonansea (hombro). El suspenso del once titular se extenderá hasta los minutos previos de pisar la hierba del Brigadier López.
El capitán, Pier Barrios, analizó el proceso de formación de esta expresión sabalera 2026: “Lo que hizo bien Colón fue ganar tiempo en conocimiento. Se fueron muchos jugadores, vinieron muchos otros, y conocer a tu compañero te da ventaja y seguridad en el campo. Eso nos permitió ser sólidos y compactos, tanto en recuperación como en salida”.
Sin dudas, esos famosos binomios (Castet-Lago; Barrios-Rasmussen; Antonio-Muñoz; Bonansea-Marcioni) prolongaron pequeñas sociedades de la mano de Ezequiel Medrán.
El líder lo explica: “Tener en varios sectores de la cancha duplas que ya nos conocemos es una ventaja enorme. En mi caso, con el ‘Flaco’ hemos jugado casi 100 partidos juntos; saber cómo piensa tu compañero y entender sus movimientos a veces con una mirada es una ventaja que hay que sostener”.
Si algo resultó evidente, ya sea ganando jugando bien en casa y empatando sin jugar tan bien en Salta, es la actitud, el despliegue, la entrega.
“En estas dos fechas lo demostramos: todos corremos, todos metemos. Esa base de equipo sólido es la que nos permite enfrentar cualquier rival. Con esas pequeñas sociedades y la integración del resto del plantel, tenemos fe de que vamos a hacer un gran torneo”.
Ferro, un grande como rival
¿Qué tipo de rival espera Colón?. De la mano de un viejo zorro de las categorías de ascenso, como es el “Huevo” Rondina, el verde de oeste buscará dar el golpe de la fecha en el Cementerio de Elefantes.
“Ferro es un equipo de mucha jerarquía, de buen pie y dinámica, pero deja mucho espacio cuando ataca. Tenemos jugadores de calidad arriba, y eso nos obliga a tomar recaudos, pero también nos da oportunidades para lastimarlos”, dice Antonio.
Barrios agrega que “será un partido cerrado, típico de esta categoría, donde golpear en los momentos justos será determinante. Hay que correr, ser intensos, jugar cuando se pueda y aprovechar los espacios que nos dejan”.
De todos modos, el peso, la obligación y la necesidad de volver a ganar, con 30.000 almas alentando, serán exclusividades del dueño de casa: el Colón de Medrán. “Más allá de analizar lo que puede hacer Ferro, estamos convencidos de lo que vamos a hacer nosotros. Identificamos sus falencias y sabemos que si mantenemos la intensidad y recuperamos rápido, podemos imponer nuestro juego”.
Rondina, ex DT de Colón. Foto: Manuel Fabatía.
Desde la pretemporada misma y con el correr de los amistosos, Medrán marcó la cancha desde el vamos: mucha tenencia de pelota, agresividad, protagonismo.
“Tratamos de sostener el equipo lo más alto posible, contagiar intensidad y aprovechar que adelante tenemos volantes y delanteros incansables. La preparación física nos permite presionar alto y mantener al rival lejos de nuestro arco”, completa Barrios para entender la idea de juego del nuevo Colón.
Ferro, el rival sabalero, jugó fuerte en el mercado. El verdolaga no pisa la élite del fútbol argentino desde el 2000.
El experimentado Sergio Rondina fue el elegido para comandar al plantel a mediados de 2025 tras la salida de Alfredo Grelak y el “Huevo” arrancó el proyecto 2026.
Se fueron más de 15 jugadores, como Agustín Alonso, Pablo Palacio, Sergio Quiroga, Julián Cosi, entre varios otros, y llegaron más de una decena. Entre los de este segundo grupo se destaca, en primer lugar, el desembarco de Mateo Acosta, proveniente de Estudiantes de Buenos Aires.
El hombre de 33 años fue el segundo máximo anotador de la categoría la temporada pasada con 13 festejos en 30 partidos. Para acompañarlo arribó desde San Miguel Emanuel Dening (37 años), atacante de larguísima trayectoria y con pasajes destacados en Primera.
También desembarcó Ángel González, delantero por afuera que sabe volantear y pasó por Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y viene de vestir la camiseta de Almagro, y Jonathan Menéndez, que supo brillar en Chacarita y en la última temporada descendió con San Martín de San Juan.
Para desempeñarse unos metros más atrás, el conjunto de Caballito incorporó a Enzo Hoyos, volante creativo surgido de Chacarita que viene de Deportes Iquique de Chile, y Emiliano Ozuna, zurdo acostumbrado a realizar toda la banda y que dio sus primeros pasos por Estudiantes y Temperley, antes de pasar por el fútbol sudamericano.
La última línea también fue uno de los sectores que la dirigencia buscó potenciar. Así terminaron en la institución futbolistas como Gustavo Canto, Federico Tévez y Juan Orellana, que podrán pelear los lugares de la zaga, así como también Fernando Torrent y Sebastián Corda para aportar lo suyo como marcadores de punta. De yapa, la vuelta de Gonzalo Castellani.
Colón-Ferro, con fiebre por el ascenso de sábado por la noche, desde las 20.30. Colón, con media inglesa ideal, tiene una sola cosa prohibida ante Ferro: no puede descarrilar.