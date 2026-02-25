La noticia cayó como un bombazo en el mundo rojinegro. Colón se afilió oficialmente a la AFA y disputará la Primera D de futsal en la temporada 2026. La decisión, que fue confiada como primicia a El Litoral, marca un giro estratégico de la actual conducción, que decidió expandir la presencia institucional más allá del fútbol profesional.
La movida no es menor. Hasta ahora, apenas dos clubes del interior formaban parte de las competencias nacionales organizadas por AFA: Newell’s Old Boys, protagonista en la Primera División, y Rosario Central, que compite en la Primera C. Con el ingreso sabalero, el mapa comienza a modificarse.
Un proyecto trabajado en silencio
Desde la dirigencia rojinegra confiaron que la afiliación es el resultado de un trabajo sostenido durante meses. “La comisión directiva se puso la camiseta y apoyó el proyecto”, señalaron desde el club. La estructura deportiva y administrativa ya venía siendo diagramada con el objetivo de cumplir los requisitos formales y competitivos que exige la AFA.
El crecimiento del futsal en Santa Fe fue determinante. La disciplina viene sumando practicantes, torneos y público en la ciudad y en la región. Colón entendió que no podía quedar al margen de un fenómeno que en Buenos Aires ya está plenamente consolidado y que en el interior busca mayor representación.
Colón se mete en el futsal nacional y jugará en AFA: un paso histórico para el interior
Cuándo debutaría en la Primera D
Históricamente, la Primera D es la última categoría en iniciar su calendario. Suele comenzar entre fines de marzo y principios de abril, una o dos semanas después que las divisiones A, B y C. Si no hay contratiempos administrativos, Colón estaría debutando en ese período.
Durante febrero se desarrollan torneos de pretemporada y copas clasificatorias que otorgan cupos a la categoría. Además, del 2 al 8 de marzo se disputa la Supercopa de Futsal AFA, que marca el inicio formal de la actividad de elite. El reglamento 2026 ya fue publicado y el sorteo de zonas (A y B) se realizaría en los primeros días de marzo.
🔴⚫ ¡EL 𝗙𝗨𝗧𝗦𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗟𝗘𝗥𝗢 JUGARÁ EN 𝗔𝗙𝗔!
Con enorme orgullo, el club anuncia que esta disciplina, que crece año a año y no deja de sumar protagonismo, tendrá a partir de 2026 el gran desafío de comenzar a competir de manera oficial en los torneos organizados por… pic.twitter.com/MXLqL5vNcE
La Primera D cuenta con instituciones de peso dentro del ascenso metropolitano. Entre los equipos que aparecen en la nómina de la cuarta división se destacan Deportivo Riestra y All Boys, clubes con recorrido en el fútbol de campo y estructura profesional.
En la categoría también compiten instituciones tradicionales del ascenso como Comunicaciones, El Porvenir, Dock Sud y UAI Urquiza, además de otros históricos del conurbano bonaerense. En ese contexto, la presencia de Colón no pasará inadvertida, tanto por convocatoria como por infraestructura.
El contexto del interior: Newell’s y Central
El ingreso sabalero se da en un momento en que el futsal rosarino ha ganado visibilidad. Newell’s logró consolidarse en la máxima categoría durante la temporada 2025, con una campaña competitiva que lo mantuvo lejos de la zona de descenso y lo posicionó como referente fuera del AMBA.
Rosario Central, por su parte, compitió en la Primera C durante 2025, apostando a un proyecto formativo y a la consolidación institucional dentro de la estructura AFA. Ambos clubes han demostrado que el interior puede sostener planteles competitivos pese a las distancias y los costos logísticos.
Que Colón se sume implica que Santa Fe capital tendrá representación directa en el esquema nacional. No es un detalle menor: hasta ahora, el desarrollo estaba concentrado casi exclusivamente en el área metropolitana de Buenos Aires y Rosario.
Colón se mete en el futsal nacional y jugará en AFA: un paso histórico para el interior
Mucho más que fútbol de once
La afiliación al futsal AFA refuerza una idea que la actual dirigencia viene impulsando: ampliar la identidad del club hacia una institución polideportiva. El futsal no sólo ofrece competencia nacional, sino también una plataforma de desarrollo formativo y social.
Para Colón, el desafío será doble. Deberá adaptarse a un entorno competitivo exigente y, al mismo tiempo, sostener el crecimiento local. Pero el mensaje es claro: el Sabalero quiere ser protagonista también bajo techo.
La pelota empezará a rodar en pocas semanas. Y con ella, una nueva etapa en la historia rojinegra.