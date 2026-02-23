Causa por presunta evasión

La AFA suspendió la fecha 9 por las indagatorias a Tapia y Toviggino: cómo impacta en Colón y Unión

La AFA oficializó la suspensión de la fecha 9 del Apertura por las citaciones judiciales a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La decisión reordena el calendario y deja en pausa partidos clave, incluidos los de los equipos santafesinos.