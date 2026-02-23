La AFA suspendió la fecha 9 por las indagatorias a Tapia y Toviggino: cómo impacta en Colón y Unión
La AFA oficializó la suspensión de la fecha 9 del Apertura por las citaciones judiciales a Claudio Tapia y Pablo Toviggino. La decisión reordena el calendario y deja en pausa partidos clave, incluidos los de los equipos santafesinos.
AFA suspendió la fecha 9 del Apertura, prevista para el 5 y 6 de marzo.
La decisión se tomó en una reunión de Comité Ejecutivo y fue presentada como una resolución “por pedido de los clubes”, en el marco del rechazo institucional a la denuncia de ARCA y a la citación a indagatoria de sus autoridades.
Pablo Toviggino junto a Claudio "Chiqui" Tapia.
El comunicado y el argumento de la AFA
En su texto, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas en la causa y afirmó que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus vencimientos.
También indicó que esa discusión ya fue llevada al expediente y que el tema se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones, mientras la entidad profundiza su postura de repudio frente al avance judicial.
Colón se enfrentaba a Chavo For Ever. Foto: Ariel Meza.
Qué pasa con Colón y cuándo jugaba
El impacto en Santa Fe es directo, y en Colón pega en el centro de la planificación. El Sabalero debía jugar el sábado 7 de marzo a las 18.30 ante Chaco For Ever, un partido que ahora queda en suspenso por la votación que frenó la fecha.
En un calendario donde cada punto ordena el camino, la suspensión obliga a recalcular preparación, cargas y logística. La reprogramación será clave para no perder continuidad competitiva en un tramo sensible del torneo.
Unión iba a recibir a Talleres. Foto: Fernando Nicola
Unión también se reprograma y se estira la agenda
Unión también queda alcanzado por la medida: el Tate tenía previsto jugar el viernes 6 de marzo a las 22 frente a Talleres, pero el encuentro deberá ser reubicado en el nuevo esquema.
La suspensión, además, no se limita al Apertura: la resolución incluye al resto de las categorías del fútbol argentino, lo que anticipa un reordenamiento general de días y horarios en las próximas semanas.
Por ahora, no se informaron fechas alternativas. La pelota queda quieta en el calendario, pero el impacto ya se siente: clubes, planteles e hinchas pasan a depender de la reprogramación oficial.