AFA en la mira

Autorizaron a Tapia a salir del país por viajes oficiales: deberá pagar una caución de $5 millones

El juez Diego Amarante autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a salir del país para viajar a Barranquilla y Río de Janeiro. La excepción rige entre este lunes y el fin de semana, bajo caución real de $5 millones.