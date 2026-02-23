Autorizaron a Tapia a salir del país por viajes oficiales: deberá pagar una caución de $5 millones
El juez Diego Amarante autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a salir del país para viajar a Barranquilla y Río de Janeiro. La excepción rige entre este lunes y el fin de semana, bajo caución real de $5 millones.
Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. Foto: Archivo
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a salir del país para realizar viajes oficiales, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado. La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante.
La resolución habilita el traslado con destino a Barranquilla, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana, con condiciones procesales específicas para mantener vigente la excepción.
El juez Diego Amarante autorizó a Claudio Tapia a salir del país bajo caución de $5 millones.
La condición clave: caución y obligaciones
La autorización quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos, además del cumplimiento de otras obligaciones procesales fijadas por el tribunal.
Según la resolución, el viaje fue concedido porque no interfiere con las indagatorias previstas para el 5 de marzo y porque, de acuerdo al análisis judicial, no se advirtieron elementos que indiquen que la salida pueda entorpecer la investigación.
La Justicia consideró que el viaje no afecta las indagatorias previstas para el 5 de marzo. Foto: REUTERS
Viaje oficial: AFA y Conmebol
Tapia había solicitado la autorización para cumplir con actividades oficiales en su rol de presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol. Para respaldar el pedido, presentó invitaciones formales y un cronograma de vuelos ante el juzgado.
Con la excepción otorgada, el dirigente podrá viajar dentro del período autorizado y deberá luego ajustarse a los términos del expediente, en una causa que mantiene bajo revisión a la conducción del fútbol argentino.