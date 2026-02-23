#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
AFA en la mira

Autorizaron a Tapia a salir del país por viajes oficiales: deberá pagar una caución de $5 millones

El juez Diego Amarante autorizó a Claudio “Chiqui” Tapia a salir del país para viajar a Barranquilla y Río de Janeiro. La excepción rige entre este lunes y el fin de semana, bajo caución real de $5 millones.

Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. Foto: ArchivoClaudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA. Foto: Archivo
Seguinos en
Por: 

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado por la Justicia a salir del país para realizar viajes oficiales, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado. La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante.

La resolución habilita el traslado con destino a Barranquilla, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana, con condiciones procesales específicas para mantener vigente la excepción.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA.El juez Diego Amarante autorizó a Claudio Tapia a salir del país bajo caución de $5 millones.

La condición clave: caución y obligaciones

La autorización quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos, además del cumplimiento de otras obligaciones procesales fijadas por el tribunal.

Según la resolución, el viaje fue concedido porque no interfiere con las indagatorias previstas para el 5 de marzo y porque, de acuerdo al análisis judicial, no se advirtieron elementos que indiquen que la salida pueda entorpecer la investigación.

Soccer Football - Recopa Sudamericana - Final - First Leg - Lanus v Flamengo - Estadio Ciudad de Lanus, Lanus, Argentina - February 19, 2026 Argentine Football Association president Claudio Tapia before the match REUTERS/Rodrigo ValleLa Justicia consideró que el viaje no afecta las indagatorias previstas para el 5 de marzo. Foto: REUTERS

Viaje oficial: AFA y Conmebol

Tapia había solicitado la autorización para cumplir con actividades oficiales en su rol de presidente de la AFA y vicepresidente de la Conmebol. Para respaldar el pedido, presentó invitaciones formales y un cronograma de vuelos ante el juzgado.

Con la excepción otorgada, el dirigente podrá viajar dentro del período autorizado y deberá luego ajustarse a los términos del expediente, en una causa que mantiene bajo revisión a la conducción del fútbol argentino.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
AFA
Claudio "Chiqui" Tapia
Judiciales
Brasil

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro