La AFA se defendió y dijo que el llamado judicial es “prematuro”
La AFA difundió un comunicado tras la citación a indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Aseguró que no tiene deudas exigibles, dijo que pagó de forma anticipada y cuestionó el avance del expediente.
La AFA difundió un comunicado tras la citación a indagatoria de su cúpula dirigencial. Foto: Reuters
El caso que involucra a la conducción de la AFA sumó un nuevo capítulo y dejó al fútbol argentino mirando a los tribunales. Tras la citación a indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos, la entidad salió a fijar postura con un comunicado.
La convocatoria fue dispuesta en el marco de una denuncia impulsada por ARCA por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social. En la resolución se incluyó la prohibición de salida del país para los imputados y un cronograma de audiencias desde el 5 de marzo.
La investigación se tramita en el fuero penal económico y fue impulsada a partir de una denuncia de ARCA. Foto: Reuters
Qué dijo la AFA en su comunicado
En su respuesta institucional, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones fiscales tomadas como sustento de la denuncia. También afirmó que esos compromisos fueron cancelados “en forma previa a su vencimiento”.
Además, planteó que la discusión ya fue llevada al expediente y que la cuestión está pendiente de revisión en la Cámara de Apelaciones, luego de la apelación por la negativa a dictar el sobreseimiento.
En el texto, la entidad cuestionó el accionar del organismo recaudador: señaló que ARCA pretende considerar como delito penal tributario obligaciones que, según la AFA, “aún no se encuentran vencidas” y “ni siquiera puede cobrar”.
El cronograma de audiencias informado prevé presentaciones desde el 5 de marzo. Foto: Reuters
Indagatorias, fechas y el marco de la investigación
Según la información conocida hasta el momento, la investigación se vincula a presuntas retenciones y aportes que abarcarían un período entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con una cifra global que fue informada en el expediente por encima de los $19.000 millones.
El calendario de audiencias comenzaría el 5 de marzo, con la citación a la AFA como persona jurídica y a Tapia; mientras que Toviggino fue convocado para el día siguiente, de acuerdo a lo publicado en el cronograma.
En ese contexto, la AFA entendió que el llamado a indagatoria es “prematuro” y sin “justificación jurídica”, y remarcó que, a su criterio, se trata de un tratamiento excepcional respecto de otras entidades en situaciones similares.