#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Causa por presunta evasión

La AFA se defendió y dijo que el llamado judicial es “prematuro”

La AFA difundió un comunicado tras la citación a indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Aseguró que no tiene deudas exigibles, dijo que pagó de forma anticipada y cuestionó el avance del expediente.

La AFA difundió un comunicado tras la citación a indagatoria de su cúpula dirigencial. Foto: ReutersLa AFA difundió un comunicado tras la citación a indagatoria de su cúpula dirigencial. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

El caso que involucra a la conducción de la AFA sumó un nuevo capítulo y dejó al fútbol argentino mirando a los tribunales. Tras la citación a indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros directivos, la entidad salió a fijar postura con un comunicado.

La convocatoria fue dispuesta en el marco de una denuncia impulsada por ARCA por presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social. En la resolución se incluyó la prohibición de salida del país para los imputados y un cronograma de audiencias desde el 5 de marzo.

Soccer Football - Recopa Sudamericana - Final - First Leg - Lanus v Flamengo - Estadio Ciudad de Lanus, Lanus, Argentina - February 19, 2026 Argentine Football Association president Claudio Tapia before the match REUTERS/Rodrigo ValleLa investigación se tramita en el fuero penal económico y fue impulsada a partir de una denuncia de ARCA. Foto: Reuters

Qué dijo la AFA en su comunicado

En su respuesta institucional, la AFA sostuvo que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones fiscales tomadas como sustento de la denuncia. También afirmó que esos compromisos fueron cancelados “en forma previa a su vencimiento”.

Además, planteó que la discusión ya fue llevada al expediente y que la cuestión está pendiente de revisión en la Cámara de Apelaciones, luego de la apelación por la negativa a dictar el sobreseimiento.

En el texto, la entidad cuestionó el accionar del organismo recaudador: señaló que ARCA pretende considerar como delito penal tributario obligaciones que, según la AFA, “aún no se encuentran vencidas” y “ni siquiera puede cobrar”.

Argentine Football Association president Claudio Tapia attends a gala celebrating Conmebol's President Alejandro Dominguez's 10th anniversary as head of the organization, in Asuncion, Paraguay, January 26, 2026. REUTERS/Cesar OlmedoEl cronograma de audiencias informado prevé presentaciones desde el 5 de marzo. Foto: Reuters

Indagatorias, fechas y el marco de la investigación

Según la información conocida hasta el momento, la investigación se vincula a presuntas retenciones y aportes que abarcarían un período entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con una cifra global que fue informada en el expediente por encima de los $19.000 millones.

El calendario de audiencias comenzaría el 5 de marzo, con la citación a la AFA como persona jurídica y a Tapia; mientras que Toviggino fue convocado para el día siguiente, de acuerdo a lo publicado en el cronograma.

En ese contexto, la AFA entendió que el llamado a indagatoria es “prematuro” y sin “justificación jurídica”, y remarcó que, a su criterio, se trata de un tratamiento excepcional respecto de otras entidades en situaciones similares.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
AFA
ARCA
Claudio "Chiqui" Tapia
Judiciales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro