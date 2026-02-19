Les prohíben salir del país

Citan a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino en la causa contra la AFA

El juez Diego Amarante convocó a los directivos de la AFA por apropiación indebida de aportes. La causa investiga retenciones por $19.353.546.843,85 por hechos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.