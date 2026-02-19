Citan a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino en la causa contra la AFA

El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y prohibió la salida del país de los imputados, en una causa por la presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 que investiga retenciones no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La querella de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostiene que la Asociación del Fútbol Argentino, en su carácter de agente de retención y percepción, habría descontado retenciones impositivas y aportes a la seguridad social pero no las habría ingresado al fisco dentro del plazo legal.
El expediente enumera 69 hechos independientes y desglosa el monto total en retenciones de IVA por $663.340.652,50; retenciones de Ganancias por $1.998.652.056,40; importes bajo el artículo 79 de Ganancias por $8.016.291.166,48; y contribuciones a la seguridad social por $8.675.262.968,47.
Según la presentación, julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre con $1.730.951.796,37.
Quiénes fueron citados
Amarante hizo lugar al pedido de ARCA y citó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo de 2026: la AFA a las 10:30 y Tapia a las 12:00.
El tesorero Pablo Toviggino y el miembro de la comisión directiva Gustavo Lorenzo fueron convocados para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950, ciudad de Buenos Aires.
La citación alcanza a la totalidad de la comisión directiva y, según la resolución, se les prohibió la salida del país a todos los acusados.
Pruebas, defensas y antecedentes procesales
La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario y recuerda el precedente de la Corte Suprema en “Lambruschi” para señalar que el delito se consuma por la omisión del depósito dentro del plazo legal.
ARCA afirma que la AFA registró abultadas acreditaciones bancarias y que durante 2024 y 2025 constituyó plazos fijos en pesos y dólares, lo que, según la querella, descartaría una imposibilidad material de pago.
El expediente reconstruye el esquema interno con testimonios del personal administrativo: la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas, el tesorero generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP) y tomaba decisiones financieras, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables.
Sobre la gravedad del caso, “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena en expectativa”, advirtió el juez en lo penal económico Diego Amarante: “la gravedad de los hechos investigados”, advirtió el juez en lo penal económico Diego Amarante.
Hasta el momento solo la AFA y Claudio Tapia cuentan con defensa designada; el magistrado invitó a los demás imputados a nombrar abogados dentro del tercer día de notificados y, de no hacerlo, se les asignará defensor público oficial.
El fiscal formuló el requerimiento de instrucción el 26 de diciembre de 2025, lo que impulsó formalmente la acción penal; la indagatoria constituye el primer acto formal en el proceso y la eventual responsabilidad penal deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral.