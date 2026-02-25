Colón: Bonansea no se quiere
quedar en el andén del Ferro-carril
El ex Patronato arrancó a puro gol contra el Deportivo Madryn en el debut pero no pudo jugar contra Central Norte el domingo en Salta. En principio, la evolución de esa molestia en el hombro lo pone adentro del once de Medrán ante el verdolaga.
Se sabe, es un juego de equipo y entran once. Pero, a pesar de ello, las miradas por el lado del Barrio Centenario confluyen a un solo lugar, un solo nombre y apellido: Alan Bonansea. Es que el ex Patronato debutó con golazo y grito de cara a la tribuna frente al Deportivo Madryn en el Cementerio de los Elefantes.
Pero, al toque, una molestia física en el hombro lo bajó del partido en Salta (0-0) frente a Central Norte y (casualidad o causalidad) el equipo se quedó sin gol.
Arrancó con gol. Foto: El Litoral
Vuelve Bonansea...¡vuelve el gol!
“No era dolor, el tema es que no lo podía mover. Era como correr con algo fijo, sin movimiento, en un puesto donde chocar, girar, caerse es parte del juego”, explicaban para justificar la baja en el norte de la Argentina.
El descanso, la kinesio e incluso la medicación fueron haciendo que “casi todo vuelva a la normalidad” con el hombro de Alan Bonansea, que no se quiere perder el partido de este sábado, a las 20.30 contra Ferro, por nada del mundo.
“Nadie lo va a decir a esta altura de la semana, pero todos creen que juega”, comentan en el medio del verde del predio deportivo sabalero.
En consecuencia, Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Lucas Cano y Alan Bonansea podrían ser los once titulares para esperar por el Verdolaga de Caballito este sábado desde las 20.30 en el Cementerio de los Elefantes.
Ferro, que pisará el Brigadier, es otro grande de la categoría. “Esperemos pelear por los puestos de arriba, venimos bien y comenzamos de buena manera el torneo. Estamos muy bien, hay un buen grupo, también la gente ayuda con un clima positivo”, expresó Ema Dening.
“Hoy hay muchos equipos grandes en la categoría, como Colón, Godoy Cruz. Ellos tienen la presión de ascender por la gente, eso hace que todo le sea más complicado.
"Pasé por muchos lugares en el exterior. En Turquía, por ejemplo, me pasaba que frenábamos en el medio de la ruta para ponernos a rezar. Me respetaban a mí que no era de su religión, pero eso me llamaba la atención”, agregó el ex Patronato.
“Por el momento no pienso en dejar el fútbol, me siento muy bien. Se que sonó mi nombre en Colón y me hubiese encantado, pero nunca se dio. También cuando estaba Delfino, algo habló mi representante, pero no se dio”, dijo.
Vuelve "Huevo" Rondina. Foto: El Litoral.
El grito a Rondina: ¿broma o realidad?
Ferro viene de empatar y se generó una situación polémica: perdía 1-0 con San Miguel y la historia cambió en el minuto 82, cuando el "Huevo" Rondina decidió el ingreso del uruguayo Franco García.
El delantero entró con la premisa de salvar los papeles y, en la última jugada del partido, tras un centro desesperado al área, conectó el balón para marcar el empate agónico.
Lo sorprendente no fue solo el gol, sino la reacción inmediata del futbolista. García corrió directamente hacia el banco de suplentes y, cara a cara con su entrenador, lo empujó con las dos manos y le gritó de forma desaforada: "¡Poneme, hijo de puta, poneme!". El festejo, cargado de adrenalina y una pizca de humor negro, recorrió rápidamente las redes sociales.
Al finalizar el encuentro, el delantero uruguayo intentó calmar las aguas y explicar su exabrupto frente a los micrófonos. García aseguró que sus palabras fueron "producto de la confianza" que mantiene con el director técnico y que el festejo fue una manera de "bajar la tensión" tras haber ingresado pocos minutos antes del final.
Por su parte, Sergio Rondina se tomó la situación con mucha calma y humor durante la conferencia de prensa. El experimentado DT confirmó que el jugador efectivamente le gritó "poneme, hijo de puta" y, aunque calificó el epíteto de forma jocosa como una "falta de respeto", dejó en claro que no habrá sanciones ni consecuencias para el atacante.
El técnico valoró la personalidad del jugador para pedir pista de esa manera y, sobre todo, por haber sido el autor del gol que salvó un punto clave en Caballito.