Colón: Bonansea no se quiere quedar en el andén del Ferro-carril

El ex Patronato arrancó a puro gol contra el Deportivo Madryn en el debut pero no pudo jugar contra Central Norte el domingo en Salta. En principio, la evolución de esa molestia en el hombro lo pone adentro del once de Medrán ante el verdolaga.