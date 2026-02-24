Con la mira puesta en la recuperación de Bonansea, Colón ya piensa en Ferro
Tras el empate sin goles en Salta, el plantel de Medrán retomó los entrenamientos este martes de cara al compromiso por la tercera jornada de la Primera Nacional. Sin lesionados tras el cotejo con Central Norte, el foco está puesto en la condición física del 9 titular.
Colón quiere volver a festejar ante su gente. Foto: Javier Corbalán
Luego de que fuera la presentación con empate de Colón del domingo por la tarde en la capital de la provincia de Salta, el plantel que conduce Ezequiel Medrán emprendió el largo viaje de regreso y tuvo libre la jornada del lunes antes de poner la cabeza en la tercera presentación del año prevista para este sábado 28 de febrero ante Ferro Carril Oeste y en el Brigadier.
De cara al compromiso frente al equipo dirigido por el “Huevo” Sergio Rondina, todas las miradas están puestas en la recuperación de Alan Bonansea, el 9 que debutó con gol ante el Deportivo Madryn pero que fue baja por lesión en el segundo partido del año.
Precisamente en el encuentro ante el equipo patagónico, el ex delantero de Patronato sufrió una subluxación de hombro que lo marginó del viaje a Salta pese a las ganas del jugador y a los esfuerzos de los médicos por recuperarlo a tiempo.
Si bien Colón había anunciado su presencia en la lista de viajeros, la realidad marca que Bonansea se quedó en Santa Fe avanzando con su puesta a punto con el deseo de todas las partes de que pueda reaparecer el sábado ante Oeste.
¿Llega? Bonansea es la duda para recibir a Ferro. Foto: Fernando Nicola
Teniendo en cuenta el lugar en la cancha que ocupa, y su estilo de juego, tanto Bonansea como Medrán y el cuerpo médico entienden que para poder rendir y evitar más problemas en la zona lesionada, es fundamental que el delantero esté en óptimas condiciones para poder ir al choque con los centrales rivales sin sufrir las consecuencias.
Con este panorama, será fundamental seguir de cerca la evolución del nacido en Villa Gobernador Gálvez en cada una de las prácticas que se desarrollarán a lo largo de esta semana y hasta el viernes inclusive.
En caso de responder favorablemente a las exigencias, es un hecho que el ex goleador de Patronato se meterá de nuevo en el 11 titular en reemplazo de un Facundo Castro de pobre presentación el domingo en Salta.
En caso de no llegar, Medrán y compañía deberán analizar los pasos a seguir, con las opciones de Matías Godoy y Conrado Ibarra como alternativas válidas para darle vuelo a una ofensiva sabalera ausente sin aviso en el cotejo que se disputó en cancha de Gimnasia y Tiro.
Más allá del balance ambiguo que dejó el empate en Salta, donde Colón sumó un punto valioso pero dejando una imagen por debajo de lo mostrado en el partido estreno en Santa Fe, la buena noticia que arrojó esta primer travesía de la temporada fue que ninguno de los jugadores que participaron del cotejo terminaron lesionados o “tocados”.
De esta manera, y dejando de lado el caso puntual de Bonansea, Medrán y su cuerpo técnico saben que tienen todo el material a disposición para recibir a Ferro en busca de la segunda victoria de la temporada.
La única duda de Medrán está en el "9". Foto: Javier Corbalán
De no mediar inconvenientes, todo hace suponer que la duda planteada será la del 9, con los otros diez nombres ratificados en la búsqueda de darle rodaje en cancha a un equipo que empieza a salir de memoria.
Vale recordar que tras el duelo con el verdolaga, Colón tendrá un mini receso de dos semanas como consecuencia del paro de actividades dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino para el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo, donde el sabalero debía visitar a Chaco For Ever.
Ferro, con 4 de 6
Respecto del rival que tendrá enfrente Colón el sábado en el Brigadier, el equipo de Caballito muestra un arranque de temporada idéntico al del sabalero, con una sumatoria de cuatro puntos sobre 6 posibles producto del triunfo 2 a 0 sobre San Telmo en la Isla Maciel en la primera fecha y el empate en casa con San Miguel de la jornada pasada.
En ese partido, los de Rondina caían ante el trueno verde en casa hasta que a los 97 apareció Franco García para, con un tremendo zapatazo, decretar el 1 a 1 final. Precisamente García y Rondina protagonizaron una de las imágenes de la fecha, cuando en pleno festejo el 17 se puso cara a cara con el DT y le pidió que lo ponga en cancha.
Más allá de esta anécdota, esa igualdad le permite a Ferro redondear un buen inicio de campaña siendo nuevamente y por historia un equipo que pretende ser protagonista con el sueño de volver a Primera tras más de dos décadas de ausencia.
En el cotejo frente a San Miguel, Oeste formó con el experimentado Fernando Monetti en el arco, una línea de 4 defensores compuesta por Khim, Orellana, Taron y Córdoba; el ex Godoy Cruz Ángel Gonzalez junto a Obradovich, Cuzzani y Gonzalo Castellani en el medio y con la dupla compuesta por Emanuel Denning y Mateo Acosta en el ataque.
En el complemento además del goleador García ingresaron los mediocampistas Matías Kabalín y Martín Campos y los delanteros Emiliano Ozuna y Lautaro Parisi.
Una de las pocas voces sabaleras que se pudo registrar en zona de camarines el domingo en Salta fue la del volante central Matías Múñoz. Redondeando otra buena actuación en dupla con Ignacio Antonio, el jugador que llegó procedente de Gimnasia de Mendoza se mostró más satisfecho con el resultado que con el rendimiento del equipo, aunque destacó el hecho de conseguir puntos fuera de Santa Fe.
En charla con FM Sol, Múñoz indicó: “Sabíamos que era una cancha muy difícil, así que obviamente veníamos a buscar los tres puntos. Creo que por cómo se dio el partido el empate es ventajoso”.
Con respecto a lo que faltó para que Colón se traiga los 3 puntos de regreso a Santa Fe, el nacido en Río Gallegos explicó: “Creo que éramos superiores, yo sentía que estábamos bien plantados dentro de la cancha, pero no pudimos encontrar el gol”. “Creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer, así que estamos muy cómodos, toque al que le toque jugar”, agregó.
Cerrando el balance del paso sabalero por Salta, el 5 que viene de ser campeón con el lobo mendocino manifestó: “Ezequiel nos pide ser un equipo intenso, presionar arriba, tratar de asfixiar al rival. Así que es lo que buscamos. Creo que el primer partido con Madryn fue muy bueno. Este también, yo creo que el equipo fue superior todo el partido”.