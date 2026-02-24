Sábado a las 20.30

Con la mira puesta en la recuperación de Bonansea, Colón ya piensa en Ferro

Tras el empate sin goles en Salta, el plantel de Medrán retomó los entrenamientos este martes de cara al compromiso por la tercera jornada de la Primera Nacional. Sin lesionados tras el cotejo con Central Norte, el foco está puesto en la condición física del 9 titular.