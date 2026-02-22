La previa en vivo: Colón visita a Central Norte en Salta

El primer partido que Colón jugó en Salta ante Central Norte fue en Primera División y en ese Nacional de 1976. A los sabaleros los dirigía Juan José Pizutti, el entrenador del famoso “equipo de José”, de Racing campeón del mundo. El partido se jugó un miércoles y el domingo anterior, Colón le ganó 2 a 0 a San Lorenzo de Mar del Plata en el Centenario. Contra Central Norte fue derrota y uno de los goles del equipo de esta ciudad, fue convertido por Luñiz. Colón formó ese día con Luraschi; Araos, Mariano, “Pepe” Báez y Edgar Fernández; Mazo, Roldán y Martín Rico; Augusto Sánchez, Di Meola y Aricó. Luego entraron Lalo Vega y Villarruel en el equipo sabalero. Anteriormente, en el partido de ida ante Central Norte, la victoria había sido de Colón en el Centenario.