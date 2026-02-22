La previa en vivo: Colón visita a Central Norte en Salta

Colón visita este domingo por la tarde a Central Norte de Salta por la segunda fecha de la temporada 2026 de la Primera Nacional.
El Sabalero juega su primer encuentro de visitante en la temporada 2026 de la Primera Nacional.
El encuentro se disputa desde las 18 horas en el Estadio Padre Ernesto Martearena con arbitraje de Brian Ferreyra por la plataforma oficial de de LPF Play, aún sin cobro del servicio.
El rojinegro viene de ganar en su debut ante Deportivo Madryn como local en el estadio Brigadier Estanislao López por 2 a 1.
Enzo Vázquez; Mauricio Rosales, Leonardo Felissia, Maximiliano Padilla, Pedro Sanz; Kevin Fernández, Maximiliano Ribero, Gianluca Mancuso, Gonzalo Álvez; Francisco Borda y Franco Vedoya.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Ignacio Antonio, Matías Muñoz e Ignacio Lago; Facundo Castro y Lucas Cano.
Con lluvia arribó Colón a esta ciudad del noroeste del país. Casi desde el mismo instante que la máquina aterrizó en el aeropuerto, proveniente de Córdoba, las precipitaciones se mantuvieron de manera constante, con lo que el estado del campo de juego de la cancha de Gimnasia y Tiro sufrió las lógicas consecuencias. La “avanzada” la dieron en micro los integrantes de la utilería y varias personas más, entre ellos el director deportivo, Diego Colotto, quien se encargó de repartir las habitaciones apenas arribado el plantel al Hotel Presidente, ubicado a un par de cuadras de la plaza principal salteña.
Cuando Colón disputaba el viejo Nacional de Primera División, en la década del 70, tuvo que enfrentar en varios años consecutivos a Juventud Antoniana y a Central Norte. De Juventud Antoniana se trajo primero a Osvaldo Mazo, el chaqueño que tuvo grandes actuaciones en Colón, luego jugó en Independiente y el Flaco Menotti lo tenía “fichado” para la selección (en una época de grandes número 8, como Brindisi, Benítez, Ardiles, Larrosa y Jota Jota López, entre otros), y también de allí llegó Ricardo Aniceto Roldán, por indicación del Gitano Juárez y luego de un gran partido en el Centenario ante los sabaleros. De Central Norte, a Colón llegó José Artemio Luñiz, aquel centrodelantero que se cansó de hacer goles de cabeza con Lalo Vega de un lado y Aricó del otro tirándole centros.
El primer partido que Colón jugó en Salta ante Central Norte fue en Primera División y en ese Nacional de 1976. A los sabaleros los dirigía Juan José Pizutti, el entrenador del famoso “equipo de José”, de Racing campeón del mundo. El partido se jugó un miércoles y el domingo anterior, Colón le ganó 2 a 0 a San Lorenzo de Mar del Plata en el Centenario. Contra Central Norte fue derrota y uno de los goles del equipo de esta ciudad, fue convertido por Luñiz. Colón formó ese día con Luraschi; Araos, Mariano, “Pepe” Báez y Edgar Fernández; Mazo, Roldán y Martín Rico; Augusto Sánchez, Di Meola y Aricó. Luego entraron Lalo Vega y Villarruel en el equipo sabalero. Anteriormente, en el partido de ida ante Central Norte, la victoria había sido de Colón en el Centenario.