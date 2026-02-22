Apuntes desde “La linda”

Colón, Salta, la lluvia y esas historias en común que unen clubes y pueblos

Tres jugadores que triunfaron en Colón, llegaron desde clubes de esta ciudad: Osvaldo Mazo, Ricardo Aniceto Roldán y José Artemio Luñiz. Este último, vino a Colón desde Central Norte. Más datos del caso Neris.