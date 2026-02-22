Colón, Salta, la lluvia y esas historias en común que unen clubes y pueblos
Tres jugadores que triunfaron en Colón, llegaron desde clubes de esta ciudad: Osvaldo Mazo, Ricardo Aniceto Roldán y José Artemio Luñiz. Este último, vino a Colón desde Central Norte. Más datos del caso Neris.
Osvaldo Mazo, Ricardo Aniceto Roldán y José Artemio Luñiz.
Con lluvia arribó Colón a esta ciudad del noroeste del país. Casi desde el mismo instante que la máquina aterrizó en el aeropuerto, proveniente de Córdoba, las precipitaciones se mantuvieron de manera constante, con lo que el estado del campo de juego de la cancha de Gimnasia y Tiro sufrió las lógicas consecuencias. La “avanzada” la dieron en micro los integrantes de la utilería y varias personas más, entre ellos el director deportivo, Diego Colotto, quien se encargó de repartir las habitaciones apenas arribado el plantel al Hotel Presidente, ubicado a un par de cuadras de la plaza principal salteña.
Gimnasia y Tiro - Salta. Crédito: El Litoral.
* * * * *
Algunos jugadores recibieron visitas y no dejaron de verse, como siempre ocurre en cada rincón del país y aún frente a la prohibición de hinchas visitantes, camisetas rojinegras. Allende y Rasmussen fueron algunos de los futbolistas que bajaron de inmediato al lobby del hotel para conversar con conocidos, mientras afuera la lluvia no paraba.
* * * * *
José Alonso, presidente sabalero, estuvo acompañado en este primer viaje por el vicepresidente tercero, el doctor Alejandro Bonazzola. Ambos fueron invitados por dirigentes de Central Norte, con su presidente Leandro Etchezar a la cabeza, pero resolvieron cenar con el plantel luego de un viaje que, más allá de hacerse una buena parte en avión, no fue corto porque tuvo el trayecto terrestre hasta Córdoba. Previsor, lo primero que hizo Bonazzola al llegar a Salta, fue comprarse un paraguas. Una buena idea teniendo en cuenta que la lluvia no paró desde el momento en que Colón pisó tierra salteña.
Respecto de José Neris, el jugador firmó un contrato con el Emelec de Ecuador y ahora Colón tendrá que enviar el TMS para que pueda jugar en dicha institución. El caso está siendo atendido por el departamento de Legales de la institución, con el asesoramiento del doctor Sergio Rek, que es un especialista en derecho deportivo. Colón entiende claramente que no hubo ningún incumplimiento con el jugador y estiman que, tarde o temprano, Neris deberá pagarle al club un resarcimiento por esta actitud de rescindir unilateralmente su contrato.
* * * * *
A propósito de Alonso, contaba el presidente que cuando terminó el partido del sábado pasado en el Brigadier López ante Deportivo Madryn e ingresó al vestuario, fue, literalmente, “levantado por el aire” por los jugadores, continuando con el festejo por la victoria conseguida ante los sureños. “Una de las cosas que destaco de este plantel, es que se nota que han formado un muy buen grupo humano”, señaló el presidente al enviado de El Litoral. Y no ahorró elogios hacia Diego Colotto, el director deportivo, con el cual se encuentran muy conformes con el trabajo que realizó desde su llegada al club en los primeros días de diciembre del año pasado.
Colón juega este domingo en Salta.Foto: Carolina Niklison.
* * * * *
Cuando Colón disputaba el viejo Nacional de Primera División, en la década del 70, tuvo que enfrentar en varios años consecutivos a Juventud Antoniana y a Central Norte. De Juventud Antoniana se trajo primero a Osvaldo Mazo, el chaqueño que tuvo grandes actuaciones en Colón, luego jugó en Independiente y el Flaco Menotti lo tenía “fichado” para la selección (en una época de grandes número 8, como Brindisi, Benítez, Ardiles, Larrosa y Jota Jota López, entre otros), y también de allí llegó Ricardo Aniceto Roldán, por indicación del Gitano Juárez y luego de un gran partido en el Centenario ante los sabaleros. De Central Norte, a Colón llegó José Artemio Luñiz, aquel centrodelantero que se cansó de hacer goles de cabeza con Lalo Vega de un lado y Aricó del otro tirándole centros.
* * * * *
El primer partido que Colón jugó en Salta ante Central Norte fue en Primera División y en ese Nacional de 1976. A los sabaleros los dirigía Juan José Pizutti, el entrenador del famoso “equipo de José”, de Racing campeón del mundo. El partido se jugó un miércoles y el domingo anterior, Colón le ganó 2 a 0 a San Lorenzo de Mar del Plata en el Centenario. Contra Central Norte fue derrota y uno de los goles del equipo de esta ciudad, fue convertido por Luñiz. Colón formó ese día con Luraschi; Araos, Mariano, “Pepe” Báez y Edgar Fernández; Mazo, Roldán y Martín Rico; Augusto Sánchez, Di Meola y Aricó. Luego entraron Lalo Vega y Villarruel en el equipo sabalero. Anteriormente, en el partido de ida ante Central Norte, la victoria había sido de Colón en el Centenario.
Después, estos rivales volvieron a cruzarse en el Nacional B de 1986-87, cuando a Colón lo dirigía Ricardo Trigili. En abril de 1987, ante una multitud, igualaron 2 a 2 en Salta y a los goles de Colón los marcaron Parodi y Freddiani, que habían llegado de Quilmes. Ese equipo de Colón fue uno de los tantos que asumió un gran protagonismo durante el campeonato, pero que no pudo coronarlo en la parte final.
* * * * *
Además de Luñiz y de Roldán (que jugó en Central Norte en la parte final de su carrera), hay varios nombres en común entre los dos clubes: el arquero Joaquín Haas, el defensor Agustín Arcando (ninguno de los dos alcanzó a debutar en Colón), los volantes Cristian Zurita, Carlos Morales Santos, Omar Marchese y Alex Aranda y los delanteros Juan José Morales, Raúl Francisco Agüero, Germán Lesman (figura en el ascenso del Federal al Argentino), Martín Bravo, Lucas Comachi, Claudio Mir, Rubén Favret y Juan Carlos Prycodko.
Gimnasia y Tiro - Salta. Crédito: El Litoral.
* * * * *
Una gran satisfacción en todo el mundo sabalero por la victoria conseguida por el santotomesino Alan Crenz, el “Rusito”, quien se coronó campeón latino de los pesos súper ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Hace una semana, venció por nocaut en el segundo round al mexicano Víctor Quezada y se quedó con la corona.
* * * * *
Pocos saben que un campeón del mundo como Leopoldo Jacinto Luque vistió alguna vez la camiseta de Central Norte de Salta. No fue el único equipo de la zona que lo tuvo en sus filas, ya que también lo hizo para Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Todo esto se produjo a principios de la década del 70, cuando Unión militaba en los regionales. Después tuvo un paso por Rosario Central, también jugó en Atenas hasta que tuvo su lugar en Unión, donde ascendió en el 74, jugó un gran Metropolitano en 1975, fue transferido a River y ya era jugador de la selección argentina.
* * * * *
El equipo “azabache” como también se denomina a los “Cuervos” del norte, tienen una preeminencia del negro en su atuendo (que alterna con el blanco). Se dice que los colores fueron extraidos de la vestimenta que utilizaban los operarios del ferrocarril Central Norte (vestían de negro), aunque otros señalan que fue para emular los colores de su homónimo de Tucumán. Durante la semana, se preparó un gran recibimiento para el momento en que el equipo salga al campo de juego del “Michel Torino” salteño, para empujar desde la tribuna al conjunto dirigido por un conocido de los sabaleros: el Polaco Adrián Bastía. Se armó un equipo totalmente nuevo, con una cifra cercana a la cantidad de jugadores que trajo Colón: una veintena los salteños y 16 los sabaleros.
* * * * *
Desde muy temprano del domingo se pudo observar, en las calles salteñas y a pesar de la intensa lluvia que caía sobre esta zona, a los hinchas de Boca (seguramente de la zona), dando vueltas hasta esperar el momento que lleguen las 15 y se pueda realizar la compra presencial de entradas para el partido del martes en el Padre Martearena ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.