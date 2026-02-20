Domingo a las 18, segunda “estación”

Colón salta de alegría por el buen debut y ahora quiere prolongarlo en “la linda”

Visita en cancha de Gimnasia y Tiro a Central Norte, el equipo de un conocido: el “Polaco” Bastía. Bonansea ha sido la gran duda de la semana. El resto está clarito y sin espacio para la duda.