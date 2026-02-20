Pullaro recibió a dirigentes de Colón y Unión

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este viernes por la mañana a dirigentes de Unión y Colón, por separado y con diferentes objetivos.
En el caso del rojiblanco, se le entregó al máximo mandatario una camiseta en homenaje al Brigadier López que es utilizada como alternativa por el plantel profesional. En el del sabalero, el gobernador quiso presentarse ante los miembros de la nueva comisión directiva que se hizo cargo en diciembre.
En el caso de Unión, el presidente Luis Spahn le entregó al máximo mandatario provincial una camiseta alusiva al Brigadier por el aniversario de su natalicio, que ya el equipo principal utilizó en uno de los partidos de este campeonato (justamente el que finalizó con victoria por goleada ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza).
En el caso de Colón, el gobernador pidió conocer a los flamantes dirigentes que se hicieron cargo del club en los primeros días del mes de diciembre del año pasado tras el triunfo de José Alonso y que por el intenso trabajo en la conformación del plantel, por parte de éstos, y la agenda cargada del máximo mandatario, no había podido anticiparse el encuentro para ese mes de diciembre o el de enero.
Estas reuniones con los principales dirigentes de ambos clubes hicieron que el gobernador de la provincia suspenda una visita programada a Sauce Viejo, para participar de un acto protocolar.
Este encuentro con los dirigentes de Colón y Unión sirvió también para que el gobernador pueda interiorizarse de la problemática de ambos clubes en lo que atañe a la relación con el gobierno provincial. Por ejemplo, se avanzó muchísimo en los últimos tiempos en el tema seguridad en los estadios y el secretario de seguridad en espectáculos deportivos, Fernando Peverengo, mantiene una relación muy estrecha con las instituciones con el fin de ajustar permanentemente los detalles para que cada partido de fútbol en las canchas santafesinas se viva y se disfrute sin inconvenientes.
La agenda de Pullaro se vio afectada por este encuentro junto a los dirigentes de los clubes santafesinos, por lo que debió suspender su presencia en Sauce Viejo, donde el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, anunció la puesta en venta de ocho terrenos del Parque Industrial.