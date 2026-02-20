Viernes “futbolero” para el gobernador

Pullaro recibió a dirigentes de Colón y Unión

En el caso del rojiblanco, se le entregó al máximo mandatario una camiseta en homenaje al Brigadier López que es utilizada como alternativa por el plantel profesional. En el del sabalero, el gobernador quiso presentarse ante los miembros de la nueva comisión directiva que se hizo cargo en diciembre.