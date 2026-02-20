La Provincia comprará el inmueble de Casa Cuna, que será el Polo de la Niñez santafesina
El espacio funcionará las 24 horas y busca centralizar el abordaje de derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Un espacio similar se replicará en Rosario. Un proyecto inédito en el país.
Casa Cuna. El edificio cerrado el año pasado reabrirá sus puertas bajo un nuevo modelo de abordaje de las niñeces y adolescencias santafesinas.
Manuel Fabatía.
La provincia de Santa Fe adquirirá el histórico inmueble del Hogar Casa Cuna, ubicado en calle Primera Junta al 3700 de esta capital, para transformarlo en el nuevo “Polo de la Niñez”. El espacio, anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro, contará con guardias presenciales las 24 horas y apunta a centralizar la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa forma parte de una política de contención social que también prevé la puesta en marcha de otro Polo en Rosario, con el objetivo de consolidar en la Provincia de Santa Fe un dispositivo de abordaje integral que, según se destacó oficialmente, no tiene antecedentes en el país.
La compra del edificio permitirá avanzar con un espacio clave para la restitución y protección de derechos en la ciudad de Santa Fe, con guardias activas durante los 365 días del año. El inmueble funcionó como Casa Cuna desde 1935 hasta su cierre en octubre pasado y ahora será recuperado y puesto en valor por el Estado provincial.
Pullaro oficializó el anuncio días atrás, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. Resta la publicación del decreto y la concreción de la operación para iniciar las obras y adecuaciones, indicaron fuentes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, del que depende la Secretaría de Niñez.
“Invertimos 181.600 millones de pesos en seguridad alimentaria y nutrición. Multiplicamos los montos de asistencia y la cantidad de personas a las que llegamos. Por ejemplo, en los comedores escolares invertimos 41.327 millones en 2025 y 39.800 millones en copa de leche que se entregan en las escuelas”, enumeró el mandatario ante la Legislatura.
Maximiliano Pullaro este jueves en Legislatura. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
A través del programa Santa Fe Nutre, agregó, “alcanzamos a 246.153 personas en todo el territorio provincial, trabajando conjuntamente con gobiernos locales y casi 1.000 instituciones. Nuestra provincia sostiene una red que asiste y contiene a miles de personas: mujeres vulneradas, personas con discapacidad, personas mayores, personas con consumos problemáticos y, particularmente, niños, niñas y adolescentes”.
En ese marco, el gobernador anticipó que en 2026 se inaugurará el Polo de la Niñez en Rosario. “Será el primer y único dispositivo del país que abordará simultáneamente todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración social establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Contará con guardias presenciales las 24 horas, los 365 días del año. También anunciamos la compra del inmueble del hogar Casa Cuna, que será la sede del Polo de la Niñez de la ciudad de Santa Fe”, señaló.
En Rosario, el nuevo espacio funcionará en la ex delegación local del Banco de Córdoba, frente al tradicional bar El Cairo.
Más adelante, Pullaro destacó el trabajo de los equipos provinciales y locales de Niñez, “que se enfrentan a diario a situaciones inimaginables para asistir y rescatar a chicos y chicas que padecen múltiples formas de maltrato y carencias”. También subrayó que 21.855 jóvenes de entre 16 y 25 años participan en instancias de formación y acompañamiento grupal para la construcción de su proyecto de vida a través del programa Nueva Oportunidad.
Resolución
La creación del Polo de la Niñez fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, en el marco de la Ley Provincial Nº 12.967 y de la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Según los considerandos, el dispositivo concentrará en un mismo ámbito equipos técnicos y recursos para brindar información, orientación, asesoramiento e intervenciones destinadas a garantizar el pleno ejercicio de derechos.
“El Polo de la Niñez se traduce en políticas de fortalecimiento al Sistema de Promoción y Protección de Derechos de NNyA, porque evita la dispersión de intervenciones a los niños y niñas, concentrando los abordajes en un mismo lugar, optimizando así las respuestas del estado frente a situaciones de vulneraciones”, indicó la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León.
Uno de los ejes centrales es la denominada “ruta de los derechos”, un recorrido interno que organiza los espacios por agrupamientos temáticos identificados con colores. Entre ellos se incluyen identidad (“Yo Soy”), conocimiento de derechos, juego y ambiente sano, participación y escucha, vida libre de violencias, derecho a los cuidados y derecho a vivir en familia.
El diseño contempla una disposición espacial con elementos lúdicos y materiales que favorezcan un entorno accesible y empático, “con el propósito de agilizar las intervenciones y evitar la revictimización”, enfatizó la secretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Daniela León. Además, establece un esquema de trabajo articulado entre áreas, con circuitos “que eviten la fragmentación y las demoras” que puedan derivar en nuevas vulneraciones.