Lo anunció el gobernador Pullaro

La Provincia comprará el inmueble de Casa Cuna, que será el Polo de la Niñez santafesina

El espacio funcionará las 24 horas y busca centralizar el abordaje de derechos de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Un espacio similar se replicará en Rosario. Un proyecto inédito en el país.