El gobernador repasó la primera mitad de su gestión y habló de futuro
Fuerte mensaje sobre la seguridad y referencias al reclamo de la policía. Cifras y resultados de un gobierno que se presenta lo hecho en 2024 y 2025, con anuncios puntuales sobre jubilaciones e inversiones en obra pública.
El gobernador repasó la primera mitad de su gestión y habló de futuro. Gentileza Gobierno.
"Gobernar con datos no es una moda, sino una obligación", dijo el gobernador Maximiliano Pullaro cuando faltaba poco para terminar su discurso a los legisladores. Pronunció la oración como una sentencia y buscó que así todas sus palabras anteriores, a lo largo de unos 50 minutos, muestren a su gestión como el resultado de haber seguido un plan, un método. Y que hay resultados.
En su mensaje a las Cámaras al dejar inaugurar por primera vez el período ordinario de sesiones tras la reforma de la Constitución de Santa Fe, Pullaro se apoyó en cifras para rendir cuentas de sus primeros dos años de su actual mandato, y también habló de futuro.
Habló del norte que trajo Unidos para Cambiar Santa Fe al diseñar políticas públicas para "devolverles" el Estado "a sus único dueños, los ciudadanos", con una alusión directa a las "corporaciones poderosas" que suelen apropiárselo y tras algunas consideraciones generales más pasó a los tópicos de lo hecho, comenzando por la lucha contra la inseguridad.
Hubo antes algunas referencias históricas al "héroe mayor" del federalismo argentino, a propósito de los 240 años del natalicio del Brigadier Estanislao López, pero el contexto de la crisis con la policía ocupó bastante más de su exposición.
Les dedicó a los uniformados un párrafo especial. "A los hombres y mujeres de nuestra policía y el servicio penitenciario quiero expresarles el profundo agradecimiento de este gobierno y del pueblo de Santa Fe por el compromiso y la dedicación puesta en la tarea de recuperar poco a poco la paz. Sepan que estamos codo a codo, que sabemos lo que implica ejercer a diario la tarea de preservar la vida y los bienes de la gente y que vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones en que desempeñan sus responsabilidades".
Reiteró cifras conocidas sobre estadísticas respecto de los avances en seguridad en materia de homicidios, con una baja de entre el 50 y el 55%, y describió, mucho más adelante en su mensaje, al hablar del turismo y la promoción del deporte que Santa Fe es "una provincia que se puso de pie, que en tiempos de violencia extrema era mirada casi con piedad y desde lejos; y ahora es visitada y vive récords de turistas que la eligen: 200.000 personas vinieron en enero y un total de 800.000 se movilizaron generando un impacto económico de 107 mil millones de pesos".
Apertura sesiones ordinarias. Gentileza Gobierno.
Paralelismos
"López gobernó en tiempos de violencia, fragmentación y ausencia de reglas claras", dijo el gobernador sobre quien "gobernó cuando el desorden amenazaba con convertirse en norma". Y dijo que sigue siendo "plenamente vigente" algo que entendió el caudillo: "cuando el Estado no ejerce autoridad, alguien ocupa ese lugar. Y nunca lo hace para cuidar a la sociedad. Por eso ejerció autoridad, puso límites, impulsó e hizo cumplir la ley. El Brigadier sabía que sin orden no hay espacio para el ejercicio real de la libertad, ya que es la condición básica para que una sociedad pueda vivir, producir, educarse y proyectar futuro. Esa enseñanza no pertenece al siglo XIX. Es una exigencia del presente", afirmó.
Tras sostener que "nos hicimos cargo" describió el panorama difícil de 2023 especialmente en Rosario y recordó que hubo quienes proclamaban que "el narco nos había ganado". Celebró que "los santafesinos estamos haciendo lo que muchos creían imposible" frente al delito.
El gobernador se apartó de la lectura de su discurso para agregar un sentido "Nunca más" en el momento en que hablaba de las medida fuertes que se tomaron para evitar delitos desde las cárceles.
Mencionó el "plan histórico" de inversiones en prisiones con la construcción de más celdas que las hechas a lo largo de un siglo. 119.000 millones de pesos en unidades penitenciarias y un "régimen estricto, diferenciado y permanente para detenidos de alto perfil".
Nuevamente definió: "aislar a los delincuentes más peligrosos, a los que se creen dueños de la vida y la muerte es una medida que tiene resultados y es una decisión tomada. Al pasado de descontrol y homeoffice en las cárceles no volvemos. 'Nunca mas' ".
Pullaro. Gentileza gobierno.
Fluidez lectora
Acaso el dato más novedoso -y relevante- sea uno que habla de lo que sucede en las aulas de Santa Fe, una de las provincias que más horas de clases ha logrado en el país. Pullaro recibió un fuerte aplauso cuando sostuvo que ha mejorado la "fluidez lectora" en un 23% de los alumnos.
Destacó la labor del Plan Raíz, las políticas de Estado para sostener el boleto educativo a docentes, alumnos y asistentes escolares, y otra vez definió: "Alfabetizar temprano es incluir de verdad". Y justificó: "En 2025 alcanzamos a 104.827 estudiantes de primer y segundo grado; entregamos más de 300 mil libros a 1700 escuelas; capacitamos 7396 maestros de grado y directivos y conformamos 20 sedes de formación". Sostuvo que en las aulas está "el futuro de Santa Fe". Anunció una mayor utilización de la inteligencia artificial en educación y una regulación del teléfono móvil durante las clases.
El gobernador advirtió que la Argentina es vive "años muy duros", y su sociedad está "frustrada por tantas decepciones". Sufre "una economía que no levanta", donde a muchos "no les alcanza el sacrificio cotidiano para llevar el plato de comida o atender la salud de sus hijos".
"Esto nos duele y nos llama a la acción. Hay dos recuerdos que siempre vienen a mi mente ante esta realidad", comentó en tono íntimo. Por un momento, Pullaro volvió a su pueblo, Hughes, en los tiempos de la escuela primaria, donde la directora "se ocupaba siempre que a ningún chico le falte la comida o la vestimenta debajo del guardapolvos blanco. Eso era para mi, a esa edad, lo público: una escuela y la solidaridad del conjunto con el que más lo necesitaba".
Y luego fue a otros años "ya de joven" y citó "una apelación que siempre hacía Raul Alfonsin: 'los que gozamos de la libertad porque no tenemos hambre, seguramente somos interpelados por la conciencia que nos pregunta: vos que hoy comiste… ¿Qué hiciste por los que no comieron?' ".
Y remató: "Este nene de Hughes, este joven que aprendió con Alfonsín ahora es el gobernador de la Provincia Invencible de Santa Fe. Quiero que esta provincia sea ejemplo del desarrollo productivo, de las obras estratégicas, de la inversión, de la innovación, de la educación de calidad, de la seguridad y también quiero que en estos tiempos sea la provincia que no deje afuera a ninguno de los suyos que no consiguen trabajo o que el trabajo o la jubilación no les alcanza".
Pullaro expresó que "la Constitución del '25 es sobre todo, un espacio de oportunidades que nos pone de cara al futuro". La Legislatura tiene en ese contexto la labor central de "dictar las leyes que pongan en marcha, que le den vida, al texto constitucional. Una nueva hora de deliberaciones se abre y los convoco a hacerlo con idéntico espíritu al que guió a la Convención Reformadora y, antes, al dictado de la ley de necesidad".
Al cerrar se dirigió a los legisladores de modo directo: "hoy los convoco a continuar el trabajo mancomunado para que esta provincia invencible sea el territorio del futuro".