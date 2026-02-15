Eje productivo e infraestructura

Puccini impulsa a Rosario como sede del control de la Hidrovía: "Es nuestra autopista al mundo"

El ministro de Desarrollo Productivo destacó el perfil desarrollista del discurso de Pullaro. Reclamó un rol protagónico para Santa Fe en la futura concesión de la ruta fluvial y confirmó el pedido a Nación para que la provincia integre un órgano de control con decisiones vinculantes.