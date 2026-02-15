Puccini impulsa a Rosario como sede del control de la Hidrovía: "Es nuestra autopista al mundo"

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, analizó la hoja de ruta trazada por el gobernador Maximiliano Pullaro para este 2026.
El ministro de Desarrollo Productivo destacó el perfil desarrollista del discurso de Pullaro. Reclamó un rol protagónico para Santa Fe en la futura concesión de la ruta fluvial y confirmó el pedido a Nación para que la provincia integre un órgano de control con decisiones vinculantes.
En diálogo con CyD Litoral, el funcionario hizo hincapié en la conexión directa entre la obra pública y la matriz productiva, pero reservó sus definiciones más fuertes para el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay, un recurso que calificó como "estratégico" para los próximos 30 años.
Puccini valoró la capacidad del gobernador para sintetizar un plan de gestión complejo en un contexto nacional difícil. "En estos mensajes se rinden cuentas y se trazan las hojas de ruta. El gobernador profundizó en temas principales: seguridad, educación y, fundamentalmente, el entramado productivo vinculado a la infraestructura", señaló.
Para el ministro, la obra pública en Santa Fe no es un gasto aislado, sino una inversión diseñada para potenciar la competitividad de las empresas locales. "Nos pareció un mensaje importante y con mucha empatía; la idea es que todos se sientan dentro de este plan de una provincia que tiene para dar mucho más", afirmó.
Al abordar el tema de la Hidrovía, Puccini utilizó una analogía clara para explicar su relevancia al ciudadano: "No es un contrato ni una concesión; es una ruta fluvial, una autopista por donde transita el flujo de los barcos". En ese sentido, recordó que Santa Fe posee una ventaja comparativa inigualable: 850 kilómetros de costa y más de 35 puertos entre públicos y privados.
"De los 1.500 kilómetros de esta autopista que se va a concesionar, Santa Fe tiene el 50% de participación", enfatizó el ministro, justificando así el reclamo de la provincia ante la administración de Javier Milei para tener voz y voto en el manejo del recurso.
Puccini reveló que ya han solicitado formalmente al Gobierno Nacional la creación de un Consejo Consultivo de Supervisión y Control. La propuesta de Santa Fe es que este órgano sea federal y tenga su base operativa en el sur provincial.
"Le propuse que la ciudad de Rosario, por el hub logístico que implica y su envergadura portuaria, sea la sede de este órgano de control", adelantó. El objetivo es evitar que la fiscalización de la concesión —que se proyecta a tres décadas— quede en la nada, como ocurrió en gestiones anteriores.
"Queremos que sea un órgano real, efectivo y con decisiones vinculantes. De esto depende el éxito de nuestras exportaciones de granos y de todo el valor agregado que Santa Fe envía al mundo", concluyó.