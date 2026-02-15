Scaglia respaldó a Pullaro, defendió las reformas y pidió consensos para la agenda laboral nacional

La diputada nacional Gisela Scaglia acompañó la apertura de sesiones en la provincia y dejó una lectura política clara del discurso del gobernador Maximiliano Pullaro: un mensaje “contundente”, con balance de gestión, explicación de decisiones difíciles y proyección hacia los próximos años.
La dirigente valoró especialmente el contexto simbólico de la jornada, marcada por la primera apertura un 15 de febrero tras la reforma constitucional provincial. Señaló que el cambio de fecha expresa una política más activa, con mayor cercanía al ritmo social y a las demandas de gestión.
Scaglia sostuvo que el discurso combinó rendición de cuentas y mirada estratégica. Destacó que el gobierno provincial viene dando respuestas a problemas estructurales y que el rumbo elegido busca consolidar transformaciones institucionales en seguridad, educación y administración pública.
La diputada destacó el enfoque estructural del discurso del gobernador.
Un respaldo político al rumbo provincial
La diputada afirmó sentirse orgullosa del gobierno que integra su espacio político y subrayó que las decisiones adoptadas responden a compromisos asumidos públicamente. Puso como ejemplo la emergencia previsional, recordando que el Ejecutivo cumplió al asegurar que no se extendería más allá del plazo previsto.
También defendió el enfoque integral de la gestión educativa. Señaló que la discusión no debe limitarse a los salarios, sino abarcar condiciones de aprendizaje, infraestructura escolar y políticas pedagógicas sostenidas.
En ese sentido, destacó el trabajo en programas de alfabetización, el fortalecimiento del sistema educativo y la intención de mejorar el bienestar general dentro de las escuelas. Para Scaglia, ese enfoque estructural es uno de los ejes centrales del proyecto provincial.
La legisladora insistió en que el mensaje del gobernador reflejó justamente esa lógica: un Estado que no solo responde a urgencias, sino que busca transformar de fondo el funcionamiento de la provincia.
En el plano nacional, anticipó que su bloque impulsará un dictamen propio sobre reforma laboral.
Reforma laboral: acuerdos, debate y postura propia
En el plano nacional, la diputada anticipó que su bloque impulsará un dictamen propio en el debate sobre la reforma laboral. Explicó que consideran necesario discutir cambios en la legislación del trabajo, pero advirtió que el proceso debe construirse con diálogo y escucha.
Scaglia planteó que cualquier reforma debe contemplar las distintas realidades productivas y sociales del país. Aseguró que su espacio acompañará propuestas de modernización, pero también propondrá modificaciones en aquellos puntos que consideren problemáticos.
Remarcó que la construcción de consensos será clave para evitar una reforma parcial o sin legitimidad política. Según señaló, el objetivo es alcanzar una norma que combine actualización normativa con estabilidad institucional.
La diputada concluyó que el desafío político será equilibrar la agenda provincial, marcada por las reformas estructurales, con la discusión nacional sobre empleo y desarrollo económico.